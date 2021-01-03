住院暴增、醫護感染…加州像「第三次世界大戰」爆發

加州新冠肺炎疫情持續惡化已達1個月，很多病人就醫時都已病勢沉重，讓各地醫護人員身心及情緒備感煎熬；圖為洛杉磯的Providence Holy Cross醫院的醫務人員上月22日正搶救一位新冠病患。(美聯社)

加州 新冠肺炎疫情 持續惡化已達1個月，很多病人就醫時都已病勢沉重，讓各地醫護人員身心及情緒備感煎熬，洛杉磯郡阿罕布拉 醫院(Alhambra Hospital)急診中心副主任關尼克(Nick Kwan，音譯)形容，當前處境宛如「第三次世界大戰爆發」。

「洛杉磯時報」2日報導，很多加州人與家人共度跨年夜，但關醫師卻在照顧一名進入病危狀態(code blue)的新冠病患，病人五度陷入心肺休止。

加州新冠病患入院數量暴增1個月下來，關醫師形容自己的心力交瘁都很吃力，只能形容成宛如十級颶風來襲，或者第三次世界大戰爆發。

全洛杉磯郡以及南加州許多地區醫院面對病勢沉重的新冠病患不斷湧入，但院方人手及關鍵設備如呼吸機、氧氣機都告不足，顯得手忙腳亂。州政府1日已徵召美國陸軍工兵團前來協助6所醫院，克服供氧給病患等嚴重挑戰；阿罕布拉醫院並沒名列其中，但仍為疫情陷入極度緊繃。

阿罕布拉醫院病床144張，服務聖蓋博谷(San Gabriel Valley)地區，當地居民很多是亞裔及拉美裔第一代或第二代移民，自感恩節以來，一直碰到新冠病患湧入，病人都有呼吸困難的症狀。

關醫師表示，除了自己醫院，沿210號高速公路幾家醫院均住滿病患，陷入緊繃。

阿罕布拉醫院候診區現在全是新冠患者，一般病床已快速轉變成加護病床。關醫師指出，救護車載來病患，因為院方已無法收容，必須在院外等候；目前疫情是全方位的，不管是誰，不分年齡或體質，都可能感染病毒。

已有不少年輕人因新冠病逝，還有位90多歲病患帶著氧氣桶出院。

關醫師表示，院方自去年11月29、30日開始發現新冠病患大增，此後不曾停止，聖誕到新年這段假期季叫他驚駭，他認為接下來狀況會更糟。

聖他克拉拉郡(Santa Clara County)也發生類似光景，各醫院處於極限狀態，每天都有50到60名患者擠在急救室等候病床。

關醫師表示，病毒直接侵襲到醫護人員，急救室已有一名醫師因新冠而去世，另有位護士感染後，幾個月無法上班。