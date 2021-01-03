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加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

兩種疫苗混和打、延長第2劑間隔？英國爆疫苗接種爭議

編譯中心／綜合2日電
英國首相強生去年11月參觀阿斯特捷利康疫苗的製造過程。(路透)
英國首相強生去年11月參觀阿斯特捷利康疫苗的製造過程。(路透)

出現變種新冠病毒的英國，就疫苗接種連續推出新舉措，延長施打輝瑞疫苗第二劑的間隔期，可從原訂定的三周延至最長12周，也將允許在特殊情況下混合接種不同廠家的新冠疫苗；但兩項新措施都引起了爭議。

英格蘭公共衛生署 (PHE)日前建議，英國衛生官員表示，目前取得的輝瑞疫苗數量有限，延長注射兩劑疫苗的間隔期，旨在讓更多人接種第一劑疫苗，盡可能多保護感染風險較高的民眾。

不過代表醫師的英國醫學會(BMA)批評說，這將讓目前正等候接種第二劑疫苗的極脆弱患者延後預約接種時間。

醫學會全科醫師委員會主席沃特里(Richard Vautrey)表示，「極高齡患者群體若染上新冠，死亡風險最高，這就是為什麼全科醫師如此擔心他們；現在要數以萬計風險最高的患者試著重新安排接種時間，顯然很不公平。」

英國醫師協會(Doctors' Association UK)2日也對新的疫苗策略提出「嚴正關切」，警告此舉會破壞國民健保署(NHS)的患者同意程序，「也完全沒有遵循科學」。

輝瑞藥廠表示，沒有資料證明，接種第一劑疫苗超過21天後，防護力仍然持續；輝瑞疫苗的第三階段研究，是設計來評估間隔21天接種兩劑疫苗後的安全性和有效性。

但英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭首席醫療官員在寫給醫護專業人員的公開信中，則為新的疫苗策略辯護；他們說，短期來說，第二劑疫苗帶來的額外增加效力可能不是很大，對臨床疾病的初期保護力，絕大多數是在接種第一劑疫苗後開始。

同時關於混合使用不同藥廠生產的新冠疫苗，英國政府發布指南說：如果沒有相同的疫苗，或者不知道已經接種的第一劑疫苗是哪一種，則可合理地提供一劑本地可用的疫苗，以如期完成接種。 

路透報導，英國公共衛生部免疫負責人瑪麗·拉姆齊(Mary Ramsay)解釋稱，僅在極少數情況下才會使用不同的新冠疫苗；「應盡一切努力為人們提供相同的疫苗，但在無法做到的情況下，第二劑使用另一種疫苗，好過什麼都沒有」。

紐約時報引述康乃爾大學病毒學家摩爾(John Moore)教授表示，「根本毫無針對此構想的任何資料」，英格蘭官員如今似乎徹底揚棄科學，正試圖藉由猜測來擺脫當前的一團混亂。

傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)1日也表示，他不同意英國的作法，即延後施打第二劑輝瑞疫苗。他表示美國不會追隨英國腳步，將會遵照原有指引，兩劑疫苗間隔三周施打。 

英格蘭公共衛生署免疫接種負責人藍西(Mary Ramsey)表示，並不建議混用不同疫苗，僅在例外情況下這樣使用。她說：「如果你第一劑施打輝瑞疫苗，你的第2劑疫苗就不該接種阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗，反之亦然。或許會有非常罕見情況，無法取得相同疫苗，抑或無法知悉先前施打那一種疫苗。」

「務必竭盡一切施打相同疫苗，但如果無法辦到，接種第二劑另一種疫苗，比完全不接種來得好。」

但聯邦疾病管制暨預防中心(CDC)指出，獲授權使用的COVID-19疫苗不具互換性，且混用不同種類疫苗的安全性及有效性，尚未經評估。施打的那兩劑疫苗，必須是相同產品。

出現新冠病毒的英國正在考慮施打輝瑞疫苗及阿斯特捷利康疫苗疫苗，兩種不同的疫苗，以...
出現新冠病毒的英國正在考慮施打輝瑞疫苗及阿斯特捷利康疫苗疫苗，兩種不同的疫苗，以緩解疫苗不足的情況，但引起極大爭議。圖為輝瑞疫苗。(Getty Images)
出現新冠病毒的英國正在考慮施打輝瑞疫苗及阿斯特捷利康疫苗疫苗，兩種不同的疫苗，以...
出現新冠病毒的英國正在考慮施打輝瑞疫苗及阿斯特捷利康疫苗疫苗，兩種不同的疫苗，以緩解疫苗不足的情況，但引起極大爭議。圖為英國開發的阿斯特捷利康疫苗。(路透)

疫苗 英國 紐約時報

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