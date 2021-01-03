兩種疫苗混和打、延長第2劑間隔？英國爆疫苗接種爭議

英國首相強生去年11月參觀阿斯特捷利康疫苗的製造過程。(路透)

出現變種新冠病毒的英國 ，就疫苗 接種連續推出新舉措，延長施打輝瑞疫苗第二劑的間隔期，可從原訂定的三周延至最長12周，也將允許在特殊情況下混合接種不同廠家的新冠疫苗；但兩項新措施都引起了爭議。

英格蘭公共衛生署 (PHE)日前建議，英國衛生官員表示，目前取得的輝瑞疫苗數量有限，延長注射兩劑疫苗的間隔期，旨在讓更多人接種第一劑疫苗，盡可能多保護感染風險較高的民眾。

不過代表醫師的英國醫學會(BMA)批評說，這將讓目前正等候接種第二劑疫苗的極脆弱患者延後預約接種時間。

醫學會全科醫師委員會主席沃特里(Richard Vautrey)表示，「極高齡患者群體若染上新冠，死亡風險最高，這就是為什麼全科醫師如此擔心他們；現在要數以萬計風險最高的患者試著重新安排接種時間，顯然很不公平。」

英國醫師協會(Doctors' Association UK)2日也對新的疫苗策略提出「嚴正關切」，警告此舉會破壞國民健保署(NHS)的患者同意程序，「也完全沒有遵循科學」。

輝瑞藥廠表示，沒有資料證明，接種第一劑疫苗超過21天後，防護力仍然持續；輝瑞疫苗的第三階段研究，是設計來評估間隔21天接種兩劑疫苗後的安全性和有效性。

但英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭首席醫療官員在寫給醫護專業人員的公開信中，則為新的疫苗策略辯護；他們說，短期來說，第二劑疫苗帶來的額外增加效力可能不是很大，對臨床疾病的初期保護力，絕大多數是在接種第一劑疫苗後開始。

同時關於混合使用不同藥廠生產的新冠疫苗，英國政府發布指南說：如果沒有相同的疫苗，或者不知道已經接種的第一劑疫苗是哪一種，則可合理地提供一劑本地可用的疫苗，以如期完成接種。

路透報導，英國公共衛生部免疫負責人瑪麗·拉姆齊(Mary Ramsay)解釋稱，僅在極少數情況下才會使用不同的新冠疫苗；「應盡一切努力為人們提供相同的疫苗，但在無法做到的情況下，第二劑使用另一種疫苗，好過什麼都沒有」。

但紐約時報 引述康乃爾大學病毒學家摩爾(John Moore)教授表示，「根本毫無針對此構想的任何資料」，英格蘭官員如今似乎徹底揚棄科學，正試圖藉由猜測來擺脫當前的一團混亂。

傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)1日也表示，他不同意英國的作法，即延後施打第二劑輝瑞疫苗。他表示美國不會追隨英國腳步，將會遵照原有指引，兩劑疫苗間隔三周施打。

英格蘭公共衛生署免疫接種負責人藍西(Mary Ramsey)表示，並不建議混用不同疫苗，僅在例外情況下這樣使用。她說：「如果你第一劑施打輝瑞疫苗，你的第2劑疫苗就不該接種阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗，反之亦然。或許會有非常罕見情況，無法取得相同疫苗，抑或無法知悉先前施打那一種疫苗。」

「務必竭盡一切施打相同疫苗，但如果無法辦到，接種第二劑另一種疫苗，比完全不接種來得好。」

但聯邦疾病管制暨預防中心(CDC)指出，獲授權使用的COVID-19疫苗不具互換性，且混用不同種類疫苗的安全性及有效性，尚未經評估。施打的那兩劑疫苗，必須是相同產品。