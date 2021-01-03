佛州、加州、科州陸續出現新冠變種…專家：恐遍及美國

美國至少三州出現患者沒旅遊史的新冠肺炎變種毒株病例，佛州是美國發現英國變種新冠病毒的第三州。圖為佛州邁阿密市的88歲恩施布克上月30日排隊接受施打輝瑞疫苗。(Getty Images)

至少三州出現患者沒有旅遊史的新冠肺炎變種毒株病例，顯示變種毒株可能已經遍及美國 ；專家對此並不意外，但強調要遏制新毒株擴散。

佛州 衛生廳官員上月31日推文公告，佛州出現首起變種新冠病毒病例，這名20多歲的男子住在西棕櫚灣的北部，並無旅遊史；這名佛州男子是少數被診斷出感染率先在英國發現變種病毒「B.1.1.7.」的病患之一。

加州 已發現至少四起變種毒株的病例，其中部分病患無旅遊史；加州宣布的幾天之前，科羅拉多州健康官員才宣布一名無旅遊史的變種毒株病例。

「我不意外有病例，很可能還有更多病例」；美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)在加州州長紐森(Gavin Newsom)上月30日宣布加州發現新毒株病例後說：「我們還可能看到其他州通報。」

美國公衛官員表示，變種毒株抵達美國並不意外，要緊的是要阻止變種毒株擴散。

聯邦疾病防治中心(CDC)上月30日召開記者會表示，儘管證據顯示變種毒株的傳播率比原本病毒還高，但感染病患的死亡率並未因此提升，且目前經由當局核准的疫苗或許能對抗它。

恐感染更多人 住院率增加

但若變種毒株感染更多人而致住院率增加，可能讓更多人死亡的機率隨之升高。

12月是美國疫情最致命的月份，醫院收治量爆滿，被寄予厚望的疫苗配發及接種進度不如預期。

約翰霍普金斯大學統計，美國12月新增確診逾630萬例，超過7萬7500人病歿。

西北大學預防醫學教授卡尼松(Mercedes Carnethon)1日表示，另一隱憂是美國首例新變種毒株在繁忙的假期旅遊季於人口最稠密的加州被發現，且該名病患無旅遊史。

聯邦運輸安全局(TSA)官員表示，美國各地機場在聖誕節後的周日掃描了128萬名乘客，為疫情3月中旬暫停旅遊以來的高峰。尼松說：「根據TSA提供數百萬名旅客於假期間穿梭各地檢查哨的照片判斷，我們非常有信心，變種毒株到處都是。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)