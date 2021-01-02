「他孤單地死了」 寡婦鰥夫因疫爆增 社群團體求支持

美國新冠死亡人數眾多，導致出現了一批寡婦和鰥夫；圖為在新墨西哥州，一名寡婦送別罹患新冠去世的丈夫。(Getty Images)

新冠疫情 狂襲，全美已有逾34萬人染疫死亡，成千上萬人突然喪偶，COVID寡婦與鰥夫爆增；許多人驟失另一半，承受傷慟和內疚，在獨自面對伴侶死亡和自身健康危機之際，有些人透過臉書 團體與同樣因疫情喪偶者分享感受，獲得精神支持，設法努力走下去。

12月下旬聯邦數據顯示，男性染疫死亡人數多於女性；男性約16萬3000名死亡，女性約13萬8000名；研究人員認為，性別差異部分歸因於男性健康狀況普遍比女性差。

紐約一家非營利組織「寡婦全球基金會」(Global Fund for Widows)早在5月即發布報告，稱新冠病毒是「寡婦製造機」，指疫情可能在發展中國家造成空前多的寡婦。

領導「性別科學實驗室」(GenderSci Lab)的哈佛大學歷史學家理查森(Sara Richardson)則表示，男性死亡人數較多，部分原因是非裔 男性受疫情影響極大，導致疫情初期男性死亡人數激增；不過，早在疫情前，女性就比男性更容易喪偶。

非裔喪偶女性臉書團體今年悲劇性湧入眾多新成員，許多COVID寡婦都是先在家裡照顧病重伴侶，直到他們必須住院，然後在沒有預警下，獲知配偶死去。

住在芝加哥郊區的46歲非裔女醫生麥高恩瓦茨(Sandra McGowan-Watts)加入臉書團體後，在一場Zoom線上會議，與和她一樣因疫情喪偶的非裔寡婦說：「他孤單單地死了。沒辦法去看他、觸摸他，這一切的一切，都讓悲傷變得複雜。」線上的COVID寡婦們，與她感同身受。

37歲、家住新澤西州的老師艾迪森(Pamela Addison)在4月失去在醫院工作的病理學丈夫馬汀。她也說：「這真的很難，我覺得自己一個人承受這一切，如果不是COVID，我們的丈夫現在都還好好地活著。」

這些COVID寡婦在疫情下建立聯繫，與911恐怖襲擊事件後，因配偶喪生而建立的團體聯繫相似；7月以來，她們透過Zoom會議結成朋友，每天以短訊簽到談心。她們的痛苦有個共同點：丈夫染疫時曾拚了命在家照顧他們，焦慮擔心何時將丈夫送醫，丈夫最後過世，沒有任何親人陪在他身邊。

伊利諾伊州的瑪麗·史密斯(Mary Smith)談到64歲的丈夫邁克染疫而亡時說：「我們這一代人，照顧丈夫是我們的天職；我們是他們的啦啦隊長，他們也都很習慣我們陪在身邊，但突然間，妳不在那兒。」

邁克去世後，史密斯翻看丈夫手機，發現他在病床上拍下一張極度孤寂的照片：食物裝在一個紙板容器裡，旁邊是氧氣機，他戴著呼吸設備自拍；史密斯說，「他一個人在那裡那麼久，那景象如此荒涼。」