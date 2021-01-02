我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

「他孤單地死了」 寡婦鰥夫因疫爆增 社群團體求支持

記者胡玉立／綜合報導
美國新冠死亡人數眾多，導致出現了一批寡婦和鰥夫；圖為在新墨西哥州，一名寡婦送別罹患新冠去世的丈夫。(Getty Images)
美國新冠死亡人數眾多，導致出現了一批寡婦和鰥夫；圖為在新墨西哥州，一名寡婦送別罹患新冠去世的丈夫。(Getty Images)

新冠疫情狂襲，全美已有逾34萬人染疫死亡，成千上萬人突然喪偶，COVID寡婦與鰥夫爆增；許多人驟失另一半，承受傷慟和內疚，在獨自面對伴侶死亡和自身健康危機之際，有些人透過臉書團體與同樣因疫情喪偶者分享感受，獲得精神支持，設法努力走下去。

12月下旬聯邦數據顯示，男性染疫死亡人數多於女性；男性約16萬3000名死亡，女性約13萬8000名；研究人員認為，性別差異部分歸因於男性健康狀況普遍比女性差。

紐約一家非營利組織「寡婦全球基金會」(Global Fund for Widows)早在5月即發布報告，稱新冠病毒是「寡婦製造機」，指疫情可能在發展中國家造成空前多的寡婦。

領導「性別科學實驗室」(GenderSci Lab)的哈佛大學歷史學家理查森(Sara Richardson)則表示，男性死亡人數較多，部分原因是非裔男性受疫情影響極大，導致疫情初期男性死亡人數激增；不過，早在疫情前，女性就比男性更容易喪偶。

非裔喪偶女性臉書團體今年悲劇性湧入眾多新成員，許多COVID寡婦都是先在家裡照顧病重伴侶，直到他們必須住院，然後在沒有預警下，獲知配偶死去。

住在芝加哥郊區的46歲非裔女醫生麥高恩瓦茨(Sandra McGowan-Watts)加入臉書團體後，在一場Zoom線上會議，與和她一樣因疫情喪偶的非裔寡婦說：「他孤單單地死了。沒辦法去看他、觸摸他，這一切的一切，都讓悲傷變得複雜。」線上的COVID寡婦們，與她感同身受。

37歲、家住新澤西州的老師艾迪森(Pamela Addison)在4月失去在醫院工作的病理學丈夫馬汀。她也說：「這真的很難，我覺得自己一個人承受這一切，如果不是COVID，我們的丈夫現在都還好好地活著。」

這些COVID寡婦在疫情下建立聯繫，與911恐怖襲擊事件後，因配偶喪生而建立的團體聯繫相似；7月以來，她們透過Zoom會議結成朋友，每天以短訊簽到談心。她們的痛苦有個共同點：丈夫染疫時曾拚了命在家照顧他們，焦慮擔心何時將丈夫送醫，丈夫最後過世，沒有任何親人陪在他身邊。

伊利諾伊州的瑪麗·史密斯(Mary Smith)談到64歲的丈夫邁克染疫而亡時說：「我們這一代人，照顧丈夫是我們的天職；我們是他們的啦啦隊長，他們也都很習慣我們陪在身邊，但突然間，妳不在那兒。」

邁克去世後，史密斯翻看丈夫手機，發現他在病床上拍下一張極度孤寂的照片：食物裝在一個紙板容器裡，旁邊是氧氣機，他戴著呼吸設備自拍；史密斯說，「他一個人在那裡那麼久，那景象如此荒涼。」

疫情 非裔 臉書

上一則

沒旅遊史佛州男染疫 變種病毒恐怕10月已在美出現

下一則

600元救命錢…紓困金新年入帳 解了燃眉之急

延伸閱讀

MLB／史上首位 紅襪聘黑人女教練

MLB／史上首位 紅襪聘黑人女教練
澳主持：中禁澳煤致10億人捱凍 中網友：笑死人

澳主持：中禁澳煤致10億人捱凍 中網友：笑死人
MLB／兩位威爾史密斯IG合體啦！無厘頭問答笑翻全場

MLB／兩位威爾史密斯IG合體啦！無厘頭問答笑翻全場
8歲童年照被P成哏圖 美國昆蟲學家哈哈大笑

8歲童年照被P成哏圖 美國昆蟲學家哈哈大笑

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

2021-01-02 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
科學家初步推測，聚乙二醇是造成新冠疫苗過敏反應的原因，但仍需進一步釐清。歐新社

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

2020-12-26 08:48
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種