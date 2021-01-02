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曾指疫情是「媒體假象」 知名電視醫師德魯大夫確診

記者顏伶如／綜合報導
知名電視醫師「德魯大夫」，疫情期間曾指稱疫情是「媒體製造出來的假象」。稍早他在社群網站貼文宣布，接受病毒檢測結果呈現陽性。（Getty Images）
知名電視醫師「德魯大夫」，疫情期間曾指稱疫情是「媒體製造出來的假象」。稍早他在社群網站貼文宣布，接受病毒檢測結果呈現陽性。（Getty Images）

擁有個人節目並經常接受媒體訪問的知名電視醫師「德魯大夫」(Dr. Drew)，疫情期間對於新冠病毒淡化處理，指稱疫情是「媒體製造出來的假象」與「危險程度不如流感」等論調言猶在耳，本周稍早，他卻在社群網站貼文宣布，接受病毒檢測結果呈現陽性，正在自我隔離，高燒已退。

本名為德魯‧賓斯基(Drew Pinsky)的德魯大夫畢業於南加大(University of Southern California)醫學院，曾任南加大郡立醫院(USC County Hospital)內科醫生、杭亭頓紀念醫院(Huntington Memorial Hospital )主治醫師，後來轉為私人執業醫師。

賓斯基從電台節目起家，後來擁有電視脫口秀節目「德魯大夫」(Dr. Drew)，教導觀眾衛生保健知識。

62歲的賓斯基29日在Instagram發文宣布，確診感染新冠病毒，正在自我隔離中並密切觀察深體狀況，高燒已經消退。

他指出，上周六便出現感染新冠病毒的症狀，在床上總共躺了四天，所幸妻子與孩子們的病毒檢測結果皆為陰性。

他在短片中也說：「感染新冠病毒一點也不有趣，我不建議大家這麼做。」他說，覺得自己正在經歷病毒繁殖期，吃了很多藥品希望能夠對抗病毒。

確診結果出爐之前，賓斯基在社群網站發文聲稱「希望確診結果是陽性」，引發爭議。他後來發表聲明解釋說，如果身體出現的各種狀況不是新型冠狀病毒引起，肯定就是急性淋巴性白血病(acute lymphocytic leukemia)，兩害相權之下，寧可選擇前者。

他說，不希望自己的狀況是白血病，相較之下，感染新冠病毒有療法可以對抗，痊癒之後還會有抗體。

2020年4月，賓斯基發表道歉聲明，承認先前指稱「新冠病毒就像一般流感」的說詞是錯誤的。

社群網站 南加大 檢測

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