沒旅遊史佛州男染疫 變種病毒恐怕10月已在美出現

一項最新研究指出，英國變種新冠病毒可能於2020年10月就已在美國出現；圖為紐約甘迺迪國際機場，來自英國的乘客走出候機大廳。(Getty Images)

英國 變種新冠病毒持續蔓延，佛羅里達州一名沒有旅遊史的20多歲男子檢測後，證實感染新冠變種病毒 ，使得佛州成為變種病毒在美國 現蹤的第三個州；而近日更有研究顯示，變種病毒恐怕早於去年10月就已出現在美國。

一項檢測樣本數超過200萬件的重新分析研究顯示，美國境內早在10月就出現與英國相同的變種病毒「B117」基因組排序；該研究也凸顯科學家們早先的懷疑：變種病毒的起源地不一定是英國，也很可能來自美國或其他國家。

土耳其1日也證實出現變種確診病例，成為目前為止全球第33個出現變種病毒確診案例的國家，其他則包括南韓、西班牙、澳洲、加拿大，甚至台灣都出現病例。

加州「史克利普轉譯科學研究所」(Scripps Translational Science Institute)所長托波爾(Eric Topol)的研究團隊30日在加州發現變種病毒的案例；他說：「其實這不需要太驚訝，感染變種病毒的案例可能早就達到某種相對較低的程度，你不主動去查就不會發現。」

英國12月14日宣布出現變種病毒，起因是一家病毒檢測實驗室透過核酸檢驗(PCR)的陽性樣本中，發現過去用來判斷病毒的三組基因排序中的其中一組已經消失，而且這樣的樣本在增加中。

佛州衛生廳表示，針對州內該名感染變種病毒的男子，當局已和聯邦疾病防治中心(CDC)展開密切調查。

總統當選人拜登交接小組新冠病毒疫情顧問團成員之一、公共衛生專家葛萬德(Atul Gawande)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，沒有旅遊史的民眾卻出現感染，意味著是在社區裡遭到感染。

葛萬德說，變種病毒感染力比較強，目前並沒有出現大規模傳染的情形，但接下來如果開始大量傳播，「就表示過去這段期間公共衛生專家們的各種防疫呼籲，民眾務必更加嚴格遵守，這是很重要的。」

佛州衛生廳31日晚間指出，以目前狀況來看，英國變種病毒案例的出現，對於新冠疫苗效果並無影響。