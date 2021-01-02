羅穆尼批聯邦未出手助打疫苗 籲徵召獸醫、戰地醫

共和黨國會參議員羅穆尼1日提議徵召獸醫和軍醫，投入新冠疫苗注射服務。(路透)

聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)1日呼籲美國 政府即刻徵召獸醫、戰地醫生和醫療人員，協助推動大規模新冠疫苗 接種計畫，並減緩新冠病患病歿的速度。

目前僅約有280萬名美國人接種第一劑新冠疫苗，遠遠落後川普 政府2020年底承諾的2000萬人。

2012年競選總統敗北的共和黨員羅穆尼是少數公開批評川普總統的共和黨領袖之一，他1日發出聲明：「聯邦政府未研擬出大規模接種計畫的模型並交付給州政府，這令人費解且聯邦政府難辭其咎。」

美國新冠肺炎1日確診人數突破2000萬人，病歿人數超越34萬7000人，約等於每950人就有一人染疫過世；美國新冠肺炎人均死亡率在全球排第16名。

聯邦人員將計畫延誤怪罪給新冠疫苗的複雜保存方式、疫苗供應充滿不確定性，以及地方衛生機構面臨種種壓力；川普本周曾表示，接種疫苗的責任在於州政府，並敦促州政府「動起來！」

羅穆尼建議部署獸醫、緊急醫療人員和醫學院學生協助施打疫苗，並呼籲聯邦政府善加利用疫情期間多半空蕩無人的學校建築等地方；他也建議當局可依照優先族群和出生日期，明確安排出美國人接種疫苗的順序。

羅穆尼表示，美國必須體認到當前疫苗計畫不僅「無效」還「遠遠落後進度」，各方領導人迫切需要尋求盡快擴大接種能量的方法。

羅穆尼指出：「醫療照護人員早就因疫情而負擔過重，期盼他們可以繼續接手大規疫苗接種計畫未免不切實際。」

衛生部疫苗計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)通訊長普拉特(Michael Pratt)表示．衛生部連月來持續與州政府合作，配送疫苗並盡可能加快速度。

普拉特指出：「疫苗分發與運送過程、運送與施打過程、接種與聯邦疾病防治中心(CDC)回報之間總會有落差，我們會努力盡可能縮小這些落差。」

總統當選人拜登本周批評，川普政府推動疫苗計畫速度緩慢，並承諾在他上任百日內會加速疫苗接種至1億劑。