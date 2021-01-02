美確診突破2000萬 洛杉磯郡太平間全滿 殯儀館拒收

加州新冠疫情嚴重，圖為醫護人員在河濱的一間養老院將染病的耆老抬上救護車送醫。(美聯社)

約翰霍普金斯大學統計，美國 新冠病毒確診統計人數截至1日逾2010萬人，去年12月有超過7.7萬人喪生，創單月死亡人數新高；近來疫情嚴峻的加州 已超過230萬人確診，洛杉磯 郡每10分鐘就有1人死亡，醫療系統陷入癱瘓，救護車大排長龍進不去急診處，太平間全滿，連殯儀館也拒絕收客。

加州超過230萬人染疫

美國去年籠罩在新冠疫情中，確診人數逼近全球的四分之一，截至1日晚間7時，全球確診人數為8391萬人，死亡182.6萬人；美國除2010萬人確診外，死亡人數34.7萬人，也是全球最多。

美國在去年11月10日突破1000萬人確診，不到兩個月攀升至2000萬，穩居確診人數之首；第二名印度確診人數為1028萬。

此外，美國每月新冠死亡人數，去年一整年最嚴重的是12月，共有7萬7124人喪生，打破4月5萬8960人的紀錄。

體育場、教室充當病房

加州住院人數在兩個月內增長8倍，洛杉磯郡成長近10倍；重症監護病房（ICU）已經無法接收所有新冠病人，當地醫院搭建帳篷、借用體育場和教室，作為臨時病房。

繼德州與紐約州後，加州在去年最後一日總死亡人數超過2.5萬人；洛杉磯郡公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，「若我們能有效降低病毒傳播，可以避免很多死亡人數。」

洛杉磯時報報導，過去4天內，加州有1700人死於新冠，其中洛杉磯郡過去一周平均每天有151人死亡。

洛杉磯時報報導，死亡人數激增，讓多數醫院的太平間全滿，官員正在嘗試將遺體送往郡內的法醫辦公室暫存；殯葬業者也說，有些家庭委託埋葬第二位親人，但他們已經無力處理更多業務。

醫院病床滿載，每天在處理病床和太平間的空位；洛杉磯郡緊急醫療服務中心主任奇德斯特（Cathy Chidester）表示，「有時候甚至有10輛救護車在外排隊，病人已經在救護車內等了7、8個小時。」

911處理時間越來越長

奇德斯特也說，救護車無法順利卸載病人，接聽緊急電話（911）的處理時間也越來越長。

另外，奇德斯特說，氧氣不足也是另外一個重要問題，對於返家病人，氧氣瓶短缺影響了他們康復的速度。

自英國發現的新冠變種病毒，也在美國陸續現蹤，科羅拉多州、加州與佛羅里達州分別發現至少4例；西北大學預防醫學教授卡尼松（Mercedes Carnethon）接受新聞台MSNBC訪問表示，專家們認為變種病毒已經蔓延，且這種病毒影響20歲以下成年人更鉅。

她表示，病毒正在年輕人族群傳播，這些人可能是物流人員、工廠員工等，但他們不是第一批能接種疫苗的族群。

總統當選人拜登1日透過推特表示，將竭盡全力，確保所有民眾都能接種新冠疫苗。