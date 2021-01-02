我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

美確診突破2000萬 洛杉磯郡太平間全滿 殯儀館拒收

記者張文馨／華盛頓報導
加州新冠疫情嚴重，圖為醫護人員在河濱的一間養老院將染病的耆老抬上救護車送醫。(美聯社)
加州新冠疫情嚴重，圖為醫護人員在河濱的一間養老院將染病的耆老抬上救護車送醫。(美聯社)

約翰霍普金斯大學統計，美國新冠病毒確診統計人數截至1日逾2010萬人，去年12月有超過7.7萬人喪生，創單月死亡人數新高；近來疫情嚴峻的加州已超過230萬人確診，洛杉磯郡每10分鐘就有1人死亡，醫療系統陷入癱瘓，救護車大排長龍進不去急診處，太平間全滿，連殯儀館也拒絕收客。

加州超過230萬人染疫

美國去年籠罩在新冠疫情中，確診人數逼近全球的四分之一，截至1日晚間7時，全球確診人數為8391萬人，死亡182.6萬人；美國除2010萬人確診外，死亡人數34.7萬人，也是全球最多。

美國在去年11月10日突破1000萬人確診，不到兩個月攀升至2000萬，穩居確診人數之首；第二名印度確診人數為1028萬。

此外，美國每月新冠死亡人數，去年一整年最嚴重的是12月，共有7萬7124人喪生，打破4月5萬8960人的紀錄。

體育場、教室充當病房

加州住院人數在兩個月內增長8倍，洛杉磯郡成長近10倍；重症監護病房（ICU）已經無法接收所有新冠病人，當地醫院搭建帳篷、借用體育場和教室，作為臨時病房。

繼德州與紐約州後，加州在去年最後一日總死亡人數超過2.5萬人；洛杉磯郡公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，「若我們能有效降低病毒傳播，可以避免很多死亡人數。」

洛杉磯時報報導，過去4天內，加州有1700人死於新冠，其中洛杉磯郡過去一周平均每天有151人死亡。

洛杉磯時報報導，死亡人數激增，讓多數醫院的太平間全滿，官員正在嘗試將遺體送往郡內的法醫辦公室暫存；殯葬業者也說，有些家庭委託埋葬第二位親人，但他們已經無力處理更多業務。

醫院病床滿載，每天在處理病床和太平間的空位；洛杉磯郡緊急醫療服務中心主任奇德斯特（Cathy Chidester）表示，「有時候甚至有10輛救護車在外排隊，病人已經在救護車內等了7、8個小時。」

911處理時間越來越長

奇德斯特也說，救護車無法順利卸載病人，接聽緊急電話（911）的處理時間也越來越長。

另外，奇德斯特說，氧氣不足也是另外一個重要問題，對於返家病人，氧氣瓶短缺影響了他們康復的速度。

自英國發現的新冠變種病毒，也在美國陸續現蹤，科羅拉多州、加州與佛羅里達州分別發現至少4例；西北大學預防醫學教授卡尼松（Mercedes Carnethon）接受新聞台MSNBC訪問表示，專家們認為變種病毒已經蔓延，且這種病毒影響20歲以下成年人更鉅。

她表示，病毒正在年輕人族群傳播，這些人可能是物流人員、工廠員工等，但他們不是第一批能接種疫苗的族群。

總統當選人拜登1日透過推特表示，將竭盡全力，確保所有民眾都能接種新冠疫苗。

美國在2020年12月有7.7萬人感染新冠後死亡，圖為加州東洛杉磯的一間殯儀館內...
美國在2020年12月有7.7萬人感染新冠後死亡，圖為加州東洛杉磯的一間殯儀館內，一名新冠死者的親屬在向遺體告別。(Getty Images)
美國新冠確診人數突破2000萬，加州的疫情尤其嚴重，住院及死亡人數居高不下；圖為...
美國新冠確診人數突破2000萬，加州的疫情尤其嚴重，住院及死亡人數居高不下；圖為Tarzana郡的一家醫院，醫護人員正在治療病患。(Getty Images)

洛杉磯 加州 美國

上一則

600元救命錢…紓困金新年入帳 解了燃眉之急

下一則

海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日

延伸閱讀

美確診破2010萬 洛杉磯太平間全滿、殯儀館拒收

美確診破2010萬 洛杉磯太平間全滿、殯儀館拒收
1張圖看疫情：全美確診破2000萬例 加州逼近230萬例

1張圖看疫情：全美確診破2000萬例 加州逼近230萬例
佛州首例英國變種病毒個案 衛生官員：無旅遊史

佛州首例英國變種病毒個案 衛生官員：無旅遊史
最慘的12月 美染疫、住院、死亡創新高

最慘的12月 美染疫、住院、死亡創新高

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

2021-01-02 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
科學家初步推測，聚乙二醇是造成新冠疫苗過敏反應的原因，但仍需進一步釐清。歐新社

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

2020-12-26 08:48
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種