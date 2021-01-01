促議員推翻大選 川普突提前結束休假 放數百賓客鴿子

在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園度假的川普總統夫婦，31日一早臨時決定提早返回華府，為共和黨國會議員推翻大選結果操盤。(美聯社)

在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)的川普 總統，31日晚間原本要舉辦場面盛大熱鬧的跨年派對，但當日一早卻臨時決定提早返回華府，為共和黨國會議員推翻大選結果操盤，將數百名賓客放鴿子。

有線電視新聞網(CNN)31日報導，賓客們獲得告知的訊息，一直都是川普將在派對現身；一名海湖莊園俱樂部會員29日受訪時則表示，聽說跨年派對至少有500名來賓參加；但美聯社報導，川普自從23日抵達海湖莊園度假後，絕大多數時間並不開心，不滿這次選舉敗給拜登。

川普這趟海湖莊園之行，身邊圍繞著都是堅定盟友，包括私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)及他的女友金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)，最近也都在海湖莊園。

川普31日也在推特上發布影片，吹捧政府對抗新冠肺炎疫情 的功勞；不過其實根據約翰霍普金斯大學統計，12月為疫情爆發以來最嚴重的一個月，不僅超過610萬人確診，單月死亡人數也超過7萬4140人，但川普對此卻隻字未提；專家更表示，疫苗 無法立即控制目前險峻的疫情，更何況注射進度不如預期。

川普也吹捧美國研發出兩種疫苗為「科學奇蹟」；他在影片中說道：「感謝神速計畫，我們在九個月內就研發出了疫苗，於全國各地開始接種，我們也正在將疫苗運送至世界各地。當全世界受惠，美國也將跟著受惠，大家都感謝我。」

川普也不忘提及最自豪的經濟表現，聲稱他的政府「造就了世界歷史上最強盛的經濟，股市也到了最高點，但最好的還在後頭。」

消息人士透露，川普表面上拒絕承認拜選，但過去這段期間則多次與親信討論，是否應出席拜登就職典禮；川普最近幾天也對身邊人士抱怨，副總統潘斯對於幫忙挑戰選舉結果出力不夠。

潘斯聖誕節假期是在滑雪勝地科羅拉多州維爾市(Vail)度過。潘斯原本計畫1月6日國會確認選舉結果議程結束後，旋即動身展開中東與歐洲的出訪，但行程目前已經暫緩。