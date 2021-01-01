喬州複選變數！曾接觸確診者 共和黨參議員普度隔離

喬治亞州參議員決選倒數四天，戰況膠著之際，共和黨籍參議員普度31日表示，因曾與新冠確診者接觸，他將展開隔離觀察。(Getty Images)

喬治亞州參議員 決選倒數四天，將決定聯邦參議院多數，兩組候選人的戰況膠著之際，共和黨 籍參議員普度(David Perdue)31日表示，因曾與新冠確診者接觸，他將展開隔離觀察。他的這一宣布為選舉投下變數。

普度競選團隊31日發布聲明表示，普度早上獲告知曾與新冠確診者密切接觸，普度與妻子兩人一直都定期受測，當天檢驗結果為陰性，沒有感染，但遵循醫師建議與美國疾病防治中心(CDC)指南，他們將展開隔離觀察，但該團隊並未說明普度得隔離多久。

喬治亞州的提前投票在31日上午截止，5日(下周二)就要選舉並開票；國會山莊報報導，民主黨支持者此次提前投票意願高漲，共和黨人須仰賴選舉日當天投票，來彌補得票差距。

普度面對民主黨的挑戰者奧蕯夫(Jon Ossoff)，另一席補選名額的共和黨參議員羅夫勒(Kelly Loeffler)和民主黨對手沃諾克(Raphael Warnock)也將在5日決選，這兩席攸關哪一黨掌控參院。

喬治亞州過去為共和黨票倉，拜登這次選舉在總統得票小幅領先川普，加大共和黨壓力，除了川普與共和黨人到場助選外，普度與羅夫勒也發動聯合造勢，兩人29日在綠郡(Green County)聯合造勢，講話時都沒戴口罩。

美國國家廣播公司新聞網（NBC）報導，參議員決選民調膠著，普度喊出「贏得喬治亞州拯救美國」的口號，規畫全州150站的巴士巡迴之旅，才剛完成第100場活動；且他原本要在選前與川普總統同台造勢。