不滿遭列被告 潘斯訴請駁回共和黨眾議員大選訴訟

副總統潘斯面臨來自川普總統和他的支持者越來越大的壓力，要求他助川普推翻拜登當選總統的選舉結果。(美聯社)

副總統潘斯31日訴請法院駁回共和黨籍德州 聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert)發起的挑戰選舉結果訴訟；潘斯向法院指出，高梅特等人將他列為被告，有欠妥當。

高梅特、共和黨亞歷桑納州黨部主委沃德(Kelli Ward)等多位挺川人士，12月28日向德州東區聯邦法院遞狀控告潘斯，要求法官克諾德(Jeremy Kernodle)裁定1月6日國會確認選舉人團投票結果時，潘斯可以擁有「專屬權限」(Exclusive Authority)，另行挑選挺川派選舉人。

潘斯31日在給克諾德的答辯摘要指出，自己被列為被告，並不妥當；克諾德是川普 總統任命的聯邦法院法官。

擔任潘斯辯護律師的司法部檢察官在答辯摘要中指出，高梅特等人指稱副總統有權更改選舉人票計票，還因此對潘斯提告，「明顯存有法理矛盾」。

根據慣例，參、眾兩院國會議員將於1月6日確認選舉人團投票結果。屆時議程將由身為參院議長的副總統主持，但這場根據1887年聯邦法律「選舉計算法」(Electoral Count Act)而舉行的會議，儀式性的象徵意義超過實際運作。

大選日結束以來，沃德多次散布與川普論調相同的無根據選舉陰謀論。沃德也曾在亞利桑納州發起質疑拜登 勝選的官司，希望為川普翻盤，但後來沒能成功。

專研選舉法規的俄亥俄州立大學(Ohio State University)法律教授弗利(Edward Foley)指出，潘斯對法院的聲明是「以律師用語的直接了當回應」。

弗利表示，潘斯聲明最主要論點就是，高梅特等人的提告對象其實應是參院或眾院才對，而不是對副總統提告，聲明中也暗示其他層面的原因，包括高梅特等人根本沒有立場可提告，原告就算對參、眾兩院提告，也改變不了既定事實。

媒體報導指出，潘斯近來面臨來自川普支持者越來越龐大的壓力，也遭到川普施壓，要求潘斯幫忙推翻拜登勝利的選舉結果。