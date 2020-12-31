疫情衝破2黯淡里程碑！美新冠死亡、住院數雙雙新高

美國新冠肺炎疫情29日再創下兩個黯淡里程碑，單日新增死亡和全國新冠住院病患雙雙突破新高。圖為洛杉磯市醫護人員在路邊給疑似新冠病人輸氧。(Getty Images)

2020新冠疫情年結束前夕，美國新冠肺炎29日再創下兩個黯淡里程碑，單日新增3725人病歿，而且全國新冠住院病患超過12萬4600人，雙雙突破新高；同日，紐約州 新冠肺炎新增確診1萬3422例，也打破單日確診紀錄。

據約翰霍普金斯大學統計，截至30日晚間，美國確診1971萬5899例，死亡34萬1845人。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，美國新冠肺炎29日新增逾3700人病歿，截至30日，新冠住院病患人數再增至新高12萬5220人，其中2萬3069人在加護病房，7930人戴呼吸罩。

紐約州 單日1.3萬人確診

紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)30日表示，紐約州單日新增確診1萬3422例，寫下單日新高；紐約州29日作了近15萬5000次新冠檢測 ，其中8.66%呈陽性，不過當日檢測次數低於過去幾周。

「我們依舊未回到之前的檢測量。」葛謨表示：「所以我們只有更少量的民眾作檢測。」

來源：CNBC Television YouTube頻道

紐約州29日新冠住院病患人數共7892人，當日新增144人病歿。

葛謨指出，目前紐約州約有20萬3000人已施打第一劑新冠疫苗，估計需要一年才能讓多數民眾接種完成，但紐約州無法封鎖經濟到那時。

葛謨指出，目前紐約州尚未發現英國新冠病毒變種，但已為最糟情況作好準備；他說：「這種病毒正在全球旅行」，一旦出現最糟情況，將重啟曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)臨時醫院。

加州 每3分鐘1人染疫亡

就各州情況看，加州過去24個小時新增432人染疫病歿，等於加州每三分鐘就有一人因新冠肺炎過世。目前加州有2萬612人染疫住院，過去14天檢測陽性率為12.2%；加州州長紐森(Gavin Newsom)30日表示，該州已發現英國新冠病毒變種。

德州官員29日也回報創新高的新冠住院率，德州新冠住院病患逾1萬1700人；喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)則表示，未來幾天將在臨時醫院增設60張病床。