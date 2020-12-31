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台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

科州、加州連爆病例…CDC：新冠變種病毒在美已人傳人

編譯郭宣含／綜合30日電
科羅拉多州發現美國首起英國新冠變種確診及疑似病例。(Getty Images)
科羅拉多州發現美國首起英國新冠變種確診及疑似病例。(Getty Images)

科羅拉多州29日發現國內首起英國新冠變種病毒株B117的確診案例後，30日又證實出現一起疑似案例；不僅如此，南加州同日也傳出變種病毒確診病例；由於三人近期均無出國旅遊史，聯邦疾病防治中心(CDC)表示，這代表該病毒已開始在美國人傳人。

科州遭變種新冠病毒感染患者和疑似病患，兩人都是國民兵，曾到同一間療養院協助，但目前不清楚他們是否在該院染疫；而加州30日宣布的病例則出現在聖地牙哥郡。

科州流行病學家瑞秋．格蘭赫里希(Rachel Herlihy)30日在記者會上表示：「無證據顯示新變種病毒在該地傳播，但會持續進行檢測。」

公衛人員表示，國民兵會固定接受新冠檢測，而這兩名國民兵出現不適前均無國外旅遊史；科州B117首例確診病患為20幾歲男性，他出現輕微症狀後在家隔離，另一名國民兵極可能染疫，但尚未確診，目前在飯店隔離。

加州州長紐森(Gavin Newsom)30日下午邀佛奇開記者會，宣布南加州出現該州首個新冠變種病毒確診病例。

聖地牙哥郡(San Diego County)郡政委員佛萊徹(Nathan Fletcher)稍後表示，該州B117染疫者為一名30歲男子，無國外旅遊史，也鮮少接觸家人以外的人，出現症狀兩天後檢測確診，目前未住院並持續接受接觸追蹤。

CDC預防與新發感染科主任沃克(Henry Walke)30日表示：「科州公衛機構在一名無旅遊史的人身上，發現首度在英國現蹤的新冠變種病毒，確診者無旅遊史，顯示該變種病毒已在美國人傳人。」

沃克指出，雖無證據說明該病毒會導致更嚴重症狀或提高致死率，但恐增加更多確診病例，進一步衝擊早已負荷不堪的醫療體系；他也說，截至30日，美國尚未發現南非新冠變種病毒。

英格蘭公共衛生署(Public Health England)初步分析發現，雖然英國發現的新變種病毒傳播率可能提升，但致死率並未增加。

佛奇並不訝異美國近日出現的B117案例，他預期加州和其他州可能還有更多案例；不過他說，目前無跡象顯示該病毒比美國2月以來出現的新冠病毒更具致病力，也無證據顯示該病毒會削弱新冠疫苗保護力。

佛奇30日預測明年4月可望為疫苗「開放季」，讓民眾想接種便可接種，若美國人能在4到7月積極接種新冠疫苗，預計到初秋會有70%至85%民眾接種並形成群體免疫，屆時可望逐漸回歸正常的生活。

變種病毒 美國 加州 國民兵

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