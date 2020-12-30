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台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

爆疫情！美東北富人度假島居民 互相檢舉不防疫

編譯林梅婕／綜合29日電
位州麻州外海的東北部著名富人度假勝地南塔克特島。(Getty Images)
位州麻州外海的東北部著名富人度假勝地南塔克特島。(Getty Images)

麻州外海的南塔克特島(Nantucket)，是東北部富豪名流的度假勝地，近日新冠疫情急遽升溫，島上居民除了人人自危，對身邊處處都是不遵守防疫規定的人更是提心吊膽，甚至開始踴躍向執法人員檢舉，改變島上過去和樂融融的氣氛。

南塔克特島平時人口僅大約1萬1000人，但疫情爆發以來居家辦公興起後，島上人口開始增加，目前約有1萬8000人居住在此；當地長期居住許多名人或富裕人家，包括知名時裝設計師Tommy Hilfiger和好萊塢喜劇演員傑利史提勒(Jerry Stiller)都在此置產。

來源：Update News YouTube頻道

當地自感恩節後確診人數不斷增加，本月14日當周的感染確診率甚至高達13.1%，堪稱全球最高的地區之一；當地醫院人滿為患，病患甚至被迫搭直升機轉往波士頓其他醫院治療。

面對劇烈的疫情，民眾各各人心惶惶，甚至相互指責、舉報，當地醫院一名護士哈里斯(Elizabeth Harris)說：「我經常接到檢舉電話，說有人確診還去上班、或是沒戴口罩還開車出門，我告訴他們應該向衛生單位通報才是。」

當地茅舍醫院(Cottage Hospital)的首席醫師黛安‧波爾(Diane Pearl)形容，確診人數增加的趨勢有如「天文數字」般龐大：「與世隔絕的我們以為這樣很安全，但自從9月的勞工節周末疫情開始爆發，各行各業的人都陸續傳出染疫；我想或許是因為我們在夏天時鬆懈了，感恩節後就變得非常嚴重。」

此外，有些居民對疫情輕蔑的態度讓許多人感到不舒服，哈里斯就表示自己曾給確診民眾打電話時，聽見電話另一端傳來電鋸的聲音：「你在家還是在工作？」沒想到對方回答：「喔對啊，我確診了，但我沒事。」

據新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，當地臉書(Facebook)專業上開始出現居民互相攻擊的狀況；其中一名使用者針對近日染疫人數不斷增加的狀況留言表示，確診人數被「膨脹了，愈多案例才有愈多聯邦資金」，因此另一名使用者回覆，要大家與此人「保持六呎以上距離」。

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