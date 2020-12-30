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批川普政府疫苗接種進度落後 拜登：上任全力追趕

記者張文馨／華盛頓報導
總統當選人拜登29日在家鄉德拉瓦州威明頓市發表執政後的新冠疫苗與檢測追蹤計畫，他批評川普政府接種行動遲緩。(Getty Images)
總統當選人拜登29日在家鄉德拉瓦州威明頓市發表執政後的新冠疫苗與檢測追蹤計畫，他批評川普政府接種行動遲緩。(Getty Images)

全美至今有212萬人接種新冠疫苗，落後原定年底前有2000萬人接種的目標；總統當選人拜登29日表示，川普政府的疫苗分配計畫大幅落後，他執政後將全力追趕；副總統當選人賀錦麗29日公開接種疫苗，呼籲這是救命大事，要民眾踴躍接種。

「疫情最糟糕的時刻還在眼前。」拜登29日在德拉瓦州接受疫情簡報後發表談話說，直到明年3月，可能都還看不到好轉跡象。

來源：USA TODAY YouTube頻道

賀錦麗 公開打莫德納疫苗

繼拜登21日公開接種輝瑞(Pfizer)和BioNTech研發的新冠疫苗，賀錦麗(Kamala Harris)29日上午也公開接種莫德納(Moderna)新冠疫苗，盼藉此建立公眾信心，鼓勵美國民眾踴躍接種疫苗，減緩疫情傳播。

「我幾乎沒感覺到(疼痛)，而且這是安全的。」賀錦麗在接種後這樣說；她與丈夫任德龍(Doug Emhoff)在同日接種疫苗；拜登政權交接團隊表示，為了避免拜登與賀錦麗對疫苗出現副作用，醫療團隊建議兩人錯開時間接種。

副總統當選人賀錦麗29日在華府接種新冠疫苗，並鼓勵大家都要接種，保護自己也保護家...
副總統當選人賀錦麗29日在華府接種新冠疫苗，並鼓勵大家都要接種，保護自己也保護家人。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，賀錦麗選在華府的聯合醫療中心接種疫苗有其用意，當地為抗拒接種疫苗最力的非裔社群。

「我相信科學家，這個疫苗是科學家創造且同意的。」賀錦麗敦促所有人，「當輪到你的時候，就接種疫苗。這是救命大事，救你的命、家人的命和整個社區的命。」

來源：WCNC YouTube頻道

拜登說，川普政府幾周前才說，本月底結束前可望有2000萬人接種新冠疫苗；現在距離月底只剩幾天，美國僅數百萬人接種，若按照這種速度，美國得花上數年、而非數月，才能讓全民都接種疫苗。

根據美國疾病防治中心(CDC)統計，截至28日上午9時，美國已發出超過1144萬劑疫苗，212萬7千餘人接種第一劑。

拜登目標：上任百日拚打1億劑

拜登表示，他就任總統後，將不遺餘力確保人人都接種疫苗；他就任總統的頭100天內，將施打1億劑新冠疫苗，目標為每日施打1百萬劑疫苗，是現在的5到6倍。

輝瑞和莫德納都需要數周內接種兩劑才會產生效果，即便頭100天完成1億劑目標，也就是5000萬人完成接種，拜登表示，他還會要求聯邦政府通盤規畫，並爭取國會支持，讓更多人能在期限內接種。

川普反諷：拜登敗給豬流感

川普透過推特反擊稱，聯邦政府把疫苗帶到指定區域後，是州政府負責分配與注射疫苗；聯邦政府發展疫苗，不僅投入鉅資加快研發速度，還負責把這些疫苗送到各州。

在推文結尾，川普批評拜登「敗給豬流感(swine flu)。」意指拜登在2009年擔任副總統時，全美爆發H1N1新型流感，據聯邦疾病防治中心(CDC)估計，全美有6000萬人感染；今年總統大選前夕，副總統潘斯以此反擊民主黨對手賀錦麗「防疫不力」的指控。

副總統當選人賀錦麗29日在華府接種新冠疫苗，並鼓勵大家都要接種，保護自己也保護家...
副總統當選人賀錦麗29日在華府接種新冠疫苗，並鼓勵大家都要接種，保護自己也保護家人。(Getty Images)

疫苗 拜登 賀錦麗

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