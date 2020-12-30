科州出現全美首例新冠變種病毒 還有疑似病例

科羅拉多州29日出現全美第一例英國新冠變種病毒，衛生當局正在追蹤檢測這名確診的年輕男子；圖為科州丹佛市鬧區28日行人稀少。(美聯社)

科羅拉多州出現英國 新冠肺炎變種病毒 「B.1.1.7」(又稱VUI-202012/01)的確診病例，也是美國 第一起；科羅拉多州長波利斯表示，確診者為20多歲男性，沒有旅遊史；多數公衛專家認為，變種病毒株可能早就入境美國，只是沒有被發現。

波利斯(Jared Polis)透過聲明表示，確診者目前在艾伯特郡(Elbert County)隔離治療，無人曾與這位確診者密切接觸。

波利斯說，對於該變種病毒還存在很多未知，州政府將會以民眾的健康安全為首要，也會密切注意這起病例；在疫調作業上，公衛官員正在全力確認是否還有其他可能的被感染者。

地方媒體coloradopolitics報導，科羅拉多州不僅出現全國首例，還有第二個疑似病例。

艾伯特郡公衛總監史密斯(Dwayne Smith)表示，已完成確診者的疫情調查，確診者跟疑似病例都在艾伯特郡工作，並不住在當地，這擴大了變種病毒在科羅拉多州傳播的可能性。

全國過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)29日接受華盛頓郵報專訪時說，「對此並不感到驚訝，我們應該密切關注此事，嚴肅以對。」

華郵引述不具名知情人士說法，確診病例沒有旅遊史，可能並非獨立個案，甚至可推測變種病毒已經傳播開來。

疾病防治中心(CDC)透過聲明表示，變種新冠病毒可能造成更多確診病例，現在已經負荷滿載的醫療系統，將面臨更多需求。

9月出現的新冠肺炎突變病毒株，傳染力比一般新冠病毒增強70%，可能讓兒童與成人一樣易受感染，尚無法證實致死率是否也跟著提高，全球已逾40個國家地區對來自英國航班及旅客祭出禁令。

加拿大、法國、南非、奧地利、日本、南韓和香港，都傳出英國變種毒株的確診個案。

「如果毒株早已入境，可能早已因為我們的漏洞太大而錯失發現它的機會了。」波士頓大學(Boston University)醫學院特殊病原體小組醫療主任納希德·巴德里亞(Nahid Bhadelia)說：「為了揪出英國毒株，我們需要抽取1%的確診樣本做進一步基因分析，但美國目前的情況並沒有這麼精準。」

CDC先前在全國超過1700萬名感染者中，只辨識出5萬1000個病毒序列；英國則已記錄1萬2500個病毒序列。

美國自28日起，要求從英國入境的旅客出示登機前三天，接受新冠病毒檢驗呈陰性的證明。

巴德里亞說，這還不夠，「仍有可能在受檢時呈陰性，但在搭機後確診的情況，我認為隔離有其必要。」