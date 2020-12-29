「每月6萬人能逃死劫」哈佛學者籲新冠疫苗只打單劑

美國製藥廠嬌生公司表示明年1月可以申請新冠疫苗緊急使用權。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )核准已輝瑞與莫德納兩款新冠肺炎疫苗 ，讓民眾燃起對抗新冠病毒的希望，如今專家更冀望只要打一劑就具有高效能的新款疫苗，這樣能讓更多人迅速具備抵抗力。新款疫苗引發辯論，專家則表示，尚無足夠證據證實單劑疫苗有效，在那之前人們仍應接種兩劑疫苗。

哈佛大學公共衛生學院流行病學專家米納(Michael Mina)與資訊社會學者詹納‧徒費奇(Zeynep Tufekci)共同投書紐約時報，提出單劑疫苗的理念，呼籲相關單位迅速推動新的臨床試驗，研究單劑疫苗能否維持同樣的免疫效能。

兩人引述輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗的試驗數據指出，第一劑疫苗的效能約90%，第二季疫苗接種後達到95%；問題是，效果能維持多久仍未知。

米納和徒費奇呼籲學界和業界，即刻研究單劑疫苗的效率及維持時間，「若有顯著成效，將改變局勢，讓多一倍的人們可接種疫苗，不僅美國 受惠，就連可能需要多年才能解決疫苗短缺問題的國家，也會受到幫助。」

米納和徒費奇的呼籲引發熱烈討論，其中一個問題是單劑疫苗的效能可能比兩劑疫苗還要差一些，但若考量目前每天有約2500名美國人病歿，單劑疫苗注射就能擴大一倍的全民保護力。

「我們現在要怎麼做，才能在一個月內讓6萬人逃過一死？」波士頓大學全球衛生教授吉爾(Christopher Gill)說，不妨直接讓更多人接種單劑疫苗，「如果我們等待(研究結果出爐)，或許就掛了。」

FDA前局長高特里布(Scott Gottlieb)質疑當局暫存第二劑疫苗的做法，若以最壞打算去思忖，單劑疫苗仍有部分免疫效能。

政府目前暫緩配送已生產出來的290萬劑疫苗，保留給第一批優先接種群體在三周後施打第二劑。

FDA等其他專家則認為，需要數月謹慎研究才能考慮是否只打單劑疫苗。