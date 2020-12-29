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全美6州住院人數破紀錄 假期後…恐迎史上最慘1月

600元紓困支票 財政部本周開始寄出

記者顏伶如╱綜合報導

川普總統27日簽署規模9000億元的疫情紓困法案後，財政部現正設法本周內開始寄出單次發放的每人600元紓困現金支票給民眾。一名國稅局(IRS)資深官員指出，估計在30日及31日便將以匯款方式，將現金支票存入民眾的銀行戶頭，但是否出現耽擱則無法確定。

此外，由於紓困法案是在勞工失業補助到期之後才生效，全美約有1400萬失業勞工恐怕損失一周的失業補助，眼看1月1日許多租屋族房租將要到期，目前勞工部與各州政府正設法解決。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)之前已透露，本周將為美國家庭寄發支票，只不過後來因為川普拒簽法案，而讓計畫突然生波。國稅局資深官員匿名接受華盛頓郵報訪問時說，對於發放紓困現金支票的時間表，目前就是依照米努勤先前提供的時程進行。

不過，目前正值年底假期期間，某些主要銀行可能因為員工休假而人手不足，紓困現金支票是否出現延誤，仍是未知數。

報導指出，這波紓困支票的發放將比今春第一次發放支票時更為迅速。透過直接存入戶頭收到聯邦退稅的民眾，將是第一波收到紓困支票的對象，收到傳統式紙版退稅支票的民眾，收到紓困支票的時間可能略久。

勞工維權團體「全國就業法計畫」(National Employment Law Project)失業問題專家艾弗摩爾(Michele Evermore)說，雖然紓困法案對於何時生效有明文規定，但勞工部與各州政府可以推出權宜之計。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)指出，條文規定的技術問題解決之後，大約2000萬失業勞工可以領到每周300元額外失業補助，但由於各州電腦系統需要更新，失業補助津貼可能延遲送出。

支票 紓困 勞工部

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