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「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

田納西爆炸案 63歲孤狼5G焦慮自殺攻擊

編譯陳韻涵╱綜合27日電
聖誕節市區露營車爆炸案，宣告破案。經DNA比對，作案者為63歲男子華納，已在爆炸中死亡。圖為聯邦辦案人員在爆炸客華納的住所搜索。(美聯社) Images )
聖誕節市區露營車爆炸案，宣告破案。經DNA比對，作案者為63歲男子華納，已在爆炸中死亡。圖為聯邦辦案人員在爆炸客華納的住所搜索。(美聯社) Images )

聖誕節田納西州納許維爾市鬧區的露營車爆炸案，聯邦官員27日宣布偵破，爆炸案的主嫌確認為田州63歲的男子華納(Anthony Quinn Warner)，警方在案發現場發現他的屍塊並透過DNA鑑定驗證身分，確認華納已自殺式的死於爆炸中；華納犯案前曾開著露營車廣播疏散警報，並在案發前播放經典老歌「市中心」(Downtown)；警方研判，華納疑似因為長期焦慮5G科技監控美國人而興起犯意。

DNA確認嫌犯華納炸死自己

田納西調查局主任羅希(David Rausch)27日在記者會上表示，警方在現場找到人體遺骸，根據法醫擷取現場取得的DNA鑑識比對後，符合華納的DNA；此外，田州公路巡警發現登記為華納車輛的露營車(RV)殘骸。

納許維爾市警局警長德瑞克(John Drake)說：「納許維爾市安全，沒有已知的威脅。」

犯案前播放經典老歌「市中心」

警方公布華納身分後，同時進一步證實調查的一大謠言屬實。多名目擊者曾在爆炸前聽到一段倒數15分鐘的女性聲音廣播，要人疏散的警報，接著因為不明原因，警告訊息切換為預錄的佩圖拉·克拉克 (Petula Clark)1964年名曲「市中心」， 不久後，露營車內炸彈便轟然爆炸。當時外面附近執勤的多位員警都被波及到。

調查探員尚未證實華納的犯案動機，但這場爆炸損毀美國電話電報公司(AT&T)傳輸中心，導致當地手機服務、警察局及醫院熱線中斷。

田納西州納許維爾市長庫柏27日記者會上表示，聖誕節市區露營車爆炸案，宣告破案。經...
田納西州納許維爾市長庫柏27日記者會上表示，聖誕節市區露營車爆炸案，宣告破案。經DNA比對，作案者為63歲男子華納，已在爆炸中死亡。(Getty Images )

華納此次犯案前沒有前科，久居納許維爾的他做過好幾份資訊科技類的工作，電子和警報系統的經驗豐富，最近在房地產公司「弗雷德里奇與克拉克」(Fridrich & Clark)擔任電腦技術員。

「弗雷德里奇與克拉克」高階主管弗雷德里奇(Steve Fridrich)看到新聞，懷疑華納可能是該公司的特約員工後聯繫FBI，查證發現華納以化名「托尼‧華納」(Tony Warner)在該公司任職多年，負責資訊科技相關業務。

擔心5G科技會監控美國人

弗雷德里奇證實，FBI探員詢問他華納是否對5G感到焦慮，但他從未聽華納如此說；他形容華納是個好人，但彼此的溝通內容僅限工作或網路議題。

聯邦調查局27日晚公布田州納許維爾市聖誕露營車爆炸案做案的孤狼華納照片。(美聯社...
聯邦調查局27日晚公布田州納許維爾市聖誕露營車爆炸案做案的孤狼華納照片。(美聯社)

弗雷德里奇說：「(華納是)好人，你知道的，科技人，這不是負面評價；他會做好事情便離開，不麻煩其他人，他做好本分就走。」

至於警方調查重點之一的露營車，弗雷德里奇說，他12月曾與華納談論關於他對露營的喜好。

聯邦航空管理局(FAA)26日上午將爆炸現場上空畫為「國防空域」禁航區，相關禁令將實施到12月30日。

爆炸案發現場周遭仍持續封鎖且有強力警力佈署，納許維爾市長庫柏(Mayor Cooper)，第二大道(2nd Avenue)恢復正常開放需要「一些時間」。

DNA 美國 5G

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