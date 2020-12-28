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伊州球館槍擊3死3傷 陸軍「綠扁帽」特種兵隨機犯案

編譯徐薏茹／綜合27日電

伊利諾州羅克福德市(Rockford)一間保齡球館26日晚間爆發槍擊案，造成三死三傷，嫌犯為陸軍綠扁帽(Green Berets)特種部隊士官韋伯(Duke Webb)隨後被警方拘捕，兇嫌目前已被控三項謀殺罪及三項一級謀殺未遂罪。

警方表示三名死者皆為男性，分別為73歲、65歲、69歲，但並未提供死亡者姓名。一名14男孩臉部中彈送往醫院急救，目前情況穩定；一位16歲少女肩膀中槍，現已出院；一位62歲老人身上多處中槍，經過一整夜手術目前仍情況危急。

羅克福德市警察局長歐席(Dan O’Shea)說：「我們認為這完全是隨機攻擊事件，此案件中的嫌犯與被害人先前並未見過面，也沒有任何的關係。」歐席並未說明槍手犯案動機。

來源：Global News YouTube頻道

陸軍當局表示韋伯是特種部隊士官，派駐在佛羅里達埃格林空軍基地布爾西蒙斯營(Camp Bull Simons)第七特種部隊第三營，韋伯2008年入伍，他26日當天休假。調查人員正與軍方聯繫，軍方表示將全力協助警方調查。

第七特種部隊指揮官薩尼斯上校(Col. John W. Sannes)在聲明中表示:「得知這起悲慘事件讓我們非常震驚及痛心，我們的精神與亡者及傷者的家人同在，為他們祈禱。」

發生槍擊的保齡球館因疫情關閉，但樓上的酒吧仍有營業，槍擊案當時有25人在場，大部分的人成功逃離躲藏，嫌犯被逮捕前試圖藏匿武器，警察在逮補他時並未開槍，監視器拍下大部分的事件過程，警方目前正在調查監視器錄像。

羅克福德市的地方報導指出，2020年是該市死亡紀錄最高的一年，今年該市有35人被殺害，超越1996年的31人。市長麥克納馬拉(Tom McNamara)說：「最困難的一年已接近尾聲，我們即將迎來新的一年，我們知道像這樣的暴力事件必須要停止，而今天，在全國的關注下，身為羅克福德市民，我們必須展現我們如何應對這樣的事件，羅克福德市民要互相扶持。」

槍擊 警察 疫情

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