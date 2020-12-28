納許維爾驚爆／回憶生死瞬間 執勤警員哽咽：感謝活著

納許維爾市警局長John Drake(左)27日在記者會上與六名英勇執勤警員相擁慶賀平安。(美聯社)

田納西州 州納許維爾市警方27日召開記者會，提供納許維爾爆炸案的細節；當天在現場英勇執勤的警察 回憶爆炸當下的情景，一度哽咽並對自己還活著表示慶幸感激。

來源：NBC News YouTube頻道

五名警察描述爆炸案當天的情景，其中威爾斯(James Wells)聽力，因為太接接近爆炸現場，有些受損，他在記者會上表示：「這件事將使我們永遠繫在一起，我的餘生皆會如此，聖誕節 將不再相同。」他回憶現場情況並講到一度哽咽：「我只看到眼前一片橘光，接著一聲巨響，我腳步踉蹌，我告訴自己站穩腳步活下去。」

當天在現場盡力勸退附近的警員威爾斯，27日說明當天千鈞一鬆的情況。(美聯社)

另一名警察塔萍(Amanda Topping)說她最初接到報案時將警車停在露營車旁邊，然後聽到車上傳來預錄好的聲明，塔萍協助人群遠離該露營車，並打給妻子說：「事情真的很詭異」，接著她聽到聲明轉為佩圖克拉克的熱門歌曲「市中心」，沒多久後就發生爆炸。

當天在現場盡力勸退附近的警員阿曼達．塔萍，27日說明當天千鈞一髮的情況。(美聯社)

塔萍說：「我感受到熱浪但我有點迷失方向，我往前衝刺，我這輩子從來沒有這樣緊緊抓住別人。」

警察賀西(Brenna Hosey)則說她當時和同事敲門警告附近居民撤離，她對當時一位吃驚的母親和四位孩子印象深刻，賀西說：「我沒有孩子，但我有表弟妹和姪女，我愛他們而他們年紀還很小」，她當時要求那戶家庭盡快離開大樓。

FBI探員派克(Jason Pack)表示，聯邦和地方執法機構調查人員收到調查相關訊息後，突擊納市郊區安提阿的一棟住宅，另一名匿名執法官員表示調查員把該房屋相關者視為嫌疑人。根據Google Map在2019年5月拍下的影像，停在該棟住宅後院的露營車，與爆炸案的露營車相仿。

納許維爾警察局發言人表示，警方持續追查63歲男子華納(Anthony Quinn Warner)的犯罪動機；據公開紀錄，華納對於電子產品和警報器有經驗。同時，納許維爾的房地產經紀人費德里奇(Steve Fridrich)告訴美聯社華納在他的公司擔任電腦顧問，華納於本月初退休，公司已通知當局過去的IT工作。