納許維爾驚爆／他犯案前贈加州女2屋 傳與她母親有段情

田州納許維爾市警方27日繼續在露營車爆炸現場鑑察。(美聯社)

納許維爾市露營車爆炸案，仍是疑點重重。聯邦調查局(FBI )調查發現，田納西州納許維爾聖誕節爆炸案兇嫌華納(Anthony Quinn Warner)犯案前，先後將兩棟房屋贈予洛杉磯29歲女子米雪兒·史溫(Michelle Swing)，警告其中一棟房屋的地下室「有乾坤」。但動機仍不明。

警方27日證實，63歲的華納就是爆炸案主謀，且他11月曾寄信通知史溫，將名下房屋無償移轉給她。

當局紀錄顯示，63歲的華納在2019年1月將坐落納許維爾市郊區安提阿(Antioch)貝克敦路(Bakertown Road)、價值16萬元的房子，無償轉讓給史溫；今年11月25日再次簽署權利轉讓地契，把另一間同樣位於安提阿、價值24萬9999元的房子轉給未婚的史溫，但後者產權移轉紀錄並無史溫的簽名。

「在田納西，可以在不經對方同意、簽名等等的情況下，轉讓財產給他人。」史溫表示，「我根本沒有買這棟房產，我只能說，這很詭異。」史溫去年3月也曾以類似方式，轉讓一棟房子給貝蒂‧蓮恩(Betty Lane)。

FBI探員26日突襲這棟價值16萬元的住宅，試圖搜索相關線索。

信中寫道，「閣樓有夾板和照明系統，瞧瞧；地下室不尋常，看看。汪汪胡利奧(Woof woof Julio)。」

另據太陽報(The Sun)報導，華納同時在信中暗示，「計畫在平安夜帶著他的狗兒們，啟程到森林裡旅行數周」。華納在爆炸現場死亡，調查員已在爆炸現場尋獲他的屍塊。

太陽報指出，華納與史溫的母親有一段情。史溫告訴調查員，她上次與華納交談是感恩節一周前，但從未親自見過他本人。

這起爆炸炸毀周邊數十棟房屋及AT＆T中心辦公室，且造成至少三人受傷；FBI表示，華納可能誤信AT＆T的5G科技監控人群的陰謀論而謀生犯意。

納許維爾市長庫柏(John Cooper)27日表示，他懷疑AT&T傳輸中心是這場攻擊的目標。Google街景去年拍下該棟住宅後院停了一輛休旅 車，與事發時爆炸的休旅車相仿；FBI探員26日突襲這棟住宅，目前調查的重點是查出車主是誰。

來源：TODAY YouTube頻道

鄰居表示，這輛車過去兩周還停在該住宅外。一名事業受到爆炸案影響的男子表示，過去數周曾在該區域多次目睹這輛車，顯示華納可能在「界定(爆炸威力的)範圍」。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，FBI在案件發生前，曾兩度接獲相關報案，其中一則2019年8月的報案內容指出，華納疑似在休旅車內做炸彈。