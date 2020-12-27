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父染疫病情惡化 護士女兒：若累了 就放手

記者胡玉立／綜合報導
染上新冠肺炎後生命垂危的墨裔老人加西亞，只能透過手機Zoom程式，與家中的女兒視頻對話。(路透)
染上新冠肺炎後生命垂危的墨裔老人加西亞，只能透過手機Zoom程式，與家中的女兒視頻對話。(路透)

新冠肺炎美國已奪走逾33萬人生命，當不斷狂增的死亡數字讓人逐漸無感之際，一張悽悽切切的醫院照片在社群媒體上廣為流傳，再次令人體會新冠病毒的殘酷；照片裡，一名戴著層層護罩的護士，用她戴上藍色手套的手，輕撫病床上老人的臉。染上新冠肺炎病重垂危的那名老人加西亞(Jose Garcia)，正是那位護士的父親。

墨裔老人加西亞感染新冠病重住院期間，女兒在家中用手機與他視頻對話，還讓他看到家中...
墨裔老人加西亞感染新冠病重住院期間，女兒在家中用手機與他視頻對話，還讓他看到家中的愛犬。(路透)

家住新墨西哥州、68歲的加西亞育有九個孩子，但整個大家族唯一能去醫院探望的成員，只有在醫院當了12年護士的女兒卡羅萊納·加西亞(Carolina Garcia)。加西亞11月2日確診、6日住進新墨西哥州拉斯克魯塞斯市紀念醫學中心，入院數周後病情惡化。

卡羅萊納說，最後她不得不強忍情緒，告訴父親：「您如果累了，覺得再也忍受不下去了，可以放手。」12月15日，加西亞過世。

幾個女兒在家中透過手機Zoom程式，與染上新冠肺炎後生命垂危的父親加西亞視頻對話...
幾個女兒在家中透過手機Zoom程式，與染上新冠肺炎後生命垂危的父親加西亞視頻對話。(路透)

加西亞1952年生於墨西哥，17歲移民美國，很快在新墨西哥州瓦多(Vado)當地一家辣椒工廠工作，一晃50多年；染疫前的職務是擔任拖拉機司機。

加西亞在1970年娶妻，與妻子吉諾娃·加西亞·馬丁內斯(Genoveva Garcia Martinez)陸續生下九名孩子，每胎出生時間大約相隔一年。1990年左右，加西亞用好不容易存下來的8500元，在瓦多買下一英畝土地，並找來親戚一起幫他蓋出面積2400平方呎的房屋。卡羅萊納說，這棟房屋特別造了一間很大的客廳，「因為父親希望客廳能容得下我們全家人。」

加西亞染疫住院那幾周，卡蘿萊納每天在醫院裡看顧他。大家族其他成員經常聚集在他病房窗戶外，為他祈禱和等待消息。

墨西哥裔老人加西亞，感染新冠肺炎離世。(路透)
墨西哥裔老人加西亞，感染新冠肺炎離世。(路透)

加西亞15日病重離世，遺下妻子和七女二兒、28個孫子和兩名曾孫。葬禮結束後，家人用他平日工作的卡車將棺材運至墓地，送行隊伍中包括一輛載著乾草的拖拉機。他的另一個女兒康蘇洛說，「他經常在風雨過後開著拖拉機清除斷瓦殘骸或幫鄰居的忙。他在社區裡曾經感動過很多人。」

染上新冠肺炎病重垂危墨裔老人加西亞，在病房裡得到女兒卡羅萊納的親手照護。(路透)
染上新冠肺炎病重垂危墨裔老人加西亞，在病房裡得到女兒卡羅萊納的親手照護。(路透)

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