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控醫院種族歧視 非裔女醫染疫離世

編譯潘勛／綜合26日電
非洲裔女醫師蘇珊‧摩爾，感染新冠肺炎去世。(取自蘇珊‧摩爾臉書)
非洲裔女醫師蘇珊‧摩爾，感染新冠肺炎去世。(取自蘇珊‧摩爾臉書)

非裔女性醫師蘇珊‧摩爾(Susan Moore)因感染新冠肺炎後，到印第安納大學北綜合醫院(Indiana University Health North Hospital, IU North)接受治療，因為難受焦慮，她要求以瑞德西韋(remdesivir)治療，卻遭明知她也是內科醫師的白人男性主治醫師拒絕，她把視頻貼上臉書，指院方種族歧視；之後她病情惡化，於20日去世。

有線電視新聞網(CNN)報導，摩爾在北綜合醫院病床上，以手機自拍，回述自己的遭遇。她說很難受，要求以瑞德西韋治療，但主治醫師卻不理睬她，甚至對她說，「你呼吸並不急促啊！」

摩爾表示，她回答白人男性醫師說，她呼吸很急促了，但男醫師不予理會，因為他一直開麻醉類止痛劑給她，覺得不安，想把她攆出醫院送回家；摩爾日前把視頻分享到臉書。

摩爾說，男醫師的治療方式，讓她覺得自己像嗑毒上癮的人；男醫師明知道她也是內科醫師。

貼出視頻後，摩爾不斷更新內容；她表示，她的病痛唯有引起外界關注她受到的待遇，才會獲得充分治療。後來她由北綜合醫院出院返家，可是不到12個小時便再次入院，不過這次是去其他醫院。

摩爾說，「我敢打包票，假如我是白人，不必經歷這些遭遇。」

北綜合醫院發言人向CNN證實，摩爾住過該院，確實也被送回家，但以病患隱私為由，拒絕進一步談論她；但發言人強調，該院致力於平權，減少種族待遇不公，碰到種族歧視的指控會很慎重，每件指控都會調查。

CNN報導指出，非裔病患在醫療系統裡遭遇隱而不顯的歧視，並非新鮮事，學界研究已指出，非裔病患在某些情況下，能取得的止痛藥劑，要比白人病患少。

印第安納大學醫院執行長墨菲(Dennis M. Murphy)發表聲明，為摩爾醫師接受診治的技術面辯護，但他也承認，或許展現出來的悲憫及尊敬，層級不夠；院方一直努力想了解，對病患而言什麼最重要。

種族歧視 非裔 臉書

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