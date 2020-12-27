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注射後首例…波士頓醫打莫德納 一度出現嚴重過敏反應

記者胡玉立／綜合報導
波士頓一名對貝類過敏的醫生在接種莫德納藥廠(Moderna)新冠疫苗後發生了嚴重過敏反應。(美聯社)
波士頓一名對貝類過敏的醫生在接種莫德納藥廠(Moderna)新冠疫苗後發生了嚴重過敏反應。(美聯社)

波士頓一名對貝類過敏的醫生在接種莫德納藥廠(Moderna)新冠疫苗後發生了嚴重過敏反應，這是莫德納疫苗自21日開始在美國實施接種注射後，第一個已知出現嚴重反應的案例；他在使用了俗稱救命針的EpiPen後，已經恢復。

聯邦疾病防治中心發言人史肯納(Tom Skinner)表示，有關新疫苗接種反應等相關訊息，下周會在官網公布。CDC建議有過敏問題者仍應注射疫苗，所有人注射後均應等待15分鐘，才能離開醫療中心。過去曾發生過敏反應的人，接種後應接受30分鐘監測。

出現嚴重反應的是波士頓醫學中心老年腫瘤學家薩德扎德(Hossein Sadrzadeh)在聖誕夜接種莫德納疫苗後，頭暈目眩、心跳加快，出冷汗、血壓下降，舌頭有麻木刺痛的感覺。

來源：Oneindia News YouTube頻道

薩德扎德向紐約時報表示，這和他「吃貝類時遇到的過敏反應一樣。我不希望任何人有那種經歷。」薩德扎德很快使用了他隨身攜帶的過敏反應急救藥EpiPen，並被送往急診室，經檢查四個小時後出院。目前狀況良好。

美國食品藥物管理局(FDA)17日通過緊急授權使用莫德納疫苗，21日開始接種。聯邦機構目前正在調查至少六例注射莫德納疫苗後出現過敏反應的患者。

薩德扎德則敦促莫德納公司儘快調查，他說自己現在最關心並想大力宣傳的事情是：有過敏反應的人，應該隨身攜帶EpiPen。

最早獲FDA及CDC通過的輝瑞(Pfizer)BioNTech疫苗，自14日開始施打至今，幾乎沒有人出現過敏反應。

輝瑞疫苗試驗階段有4萬4000人參與實驗，其中一半接種疫苗，很少人有過敏反應。輝瑞公司表示，接種後覺得痛苦不適者的比例，與社會大眾中有過敏問題的人數相當，因此這並非異常狀況。

輝瑞疫苗和莫德納疫苗都使用相似成分製成，兩者都需間隔數周接種第二次；目前還不知道疫苗的哪種成分可能導致某些人出現嚴重過敏反應。

FDA生物學評估研究中心負責人馬克斯(Peter Marks)說：「兩種疫苗都有聚乙二醇(polyethylene glycol)成分，可能與過敏反應罕見關連；可能是罪魁禍首。我們在莫德納疫苗推出時，對此特別關注。」

疫苗生產商和美國國立衛生研究院(National Institutes of Health)正考慮對過敏反應明顯的人群進行新冠疫苗臨床試驗，設法了解過敏反應發生率及其原因。

波士頓醫學中心老年腫瘤學家薩德扎德已安然出院。(取自領英)
波士頓醫學中心老年腫瘤學家薩德扎德已安然出院。(取自領英)

疫苗 過敏 美國

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