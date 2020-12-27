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歐盟疫苗計畫啟動！德國、匈牙利、斯洛伐克偷偷搶先打

編譯盧炯燊／綜合26日電
歐盟諸國27日開始正式在成員國內注射輝瑞新冠疫苗。圖為德國醫生26日先在養老院為院內老人注射疫苗。(美聯社)
歐盟諸國27日開始正式在成員國內注射輝瑞新冠疫苗。圖為德國醫生26日先在養老院為院內老人注射疫苗。(美聯社)

全球歷史上規模最大的疫苗接種運動已經開始， 根據彭博社收集的數據，包括美國在內的七個國家民眾已經接種了超過420萬劑新冠疫苗，而歐盟也帶在27日開始接種計畫，不過其分發部署計畫卻也因此被破壞。

德國，匈牙利及斯洛伐克26日在收到第一批新冠疫苗僅數小時，即開始為首批人士接種，成為歐盟首先接種國家，不過卻破壞了歐盟27個成員國原定於27日協調接種的計畫。

位於德國東北薩克森-安哈爾特州(Saxony-Anhalt)一家護理院，一名101歲院友科沃扎拉(Edith Kwoizalla)成為德國接種新冠疫苗第一人；德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）稱是聖誕節的好消息，是恢復生活的關鍵。

匈牙利首者布達佩斯南部的中央醫院，首先為醫護人員接種；至於斯洛伐克第一個接種的，是尼特拉市的大學醫院60歲傳染病高級專家科默里（Vladimir Krcmery），該國衛生部長卡賈奇(Marek Krajci)形容是歷史時刻。

儘管這三個國家先插頭炷香，但歐盟主席烏蘇拉．馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發布視頻，強調疫苗向近4.5億人口推出，是一個動人的團結時刻。她表示在經歷艱辛的一年後翻開新一頁，新冠疫苗已交付所有歐盟國家，明天(27日)在整個歐盟範圍內接種。

目前歐盟至少有1600萬宗確診病例，33萬6000人死亡，由於英國、美國及加拿大率先接種德國製藥公司BioNTech的疫苗，讓歐盟政客們都感到沮喪，但現在總算鬆一口氣。

法國雖然仍在注視疫苗是否存在潛在問題，但已決定長者獲優先接種。西班牙首批疫苗已運抵中部城市瓜達拉哈拉(Guadalajara)，首先為療養院的院友接種。義大利新冠死亡人數是7萬1000，是歐盟國家之冠，首都羅馬Spallanzani傳染病專科醫院的護士首先接種。波蘭首都華沙內政部醫院，一名醫生及一名護士是該國首先接種的首兩人。

歐盟各國首批獲得的疫苗數量都在1萬劑以下，預計到下月歐盟才能正式展開大規模疫苗接種計畫。

目前法國及西班牙均發現在英國傳播的病毒變種，但BioNTech有信心其新冠疫苗可以對抗新的變種。

疫苗 歐盟 德國

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