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英新冠變種入侵北美了… 加國現「無接觸」2本土病例

編譯中心／綜合26日電
加拿大26日驚傳有兩例英國變種的新冠病毒，這是首次變種病毒被證實出現在北美洲。圖為旅客返回加拿大杜魯多機場。(美聯社)
加拿大26日驚傳有兩例英國變種的新冠病毒，這是首次變種病毒被證實出現在北美洲。圖為旅客返回加拿大杜魯多機場。(美聯社)

加拿大衛生當局26日表示，在英國出現的新冠病毒變種病毒株，加國已偵測到兩個感染病例，是一對來自安大略省南部杜倫區(Durham)的一對夫婦，無已知旅遊史、曝露或高風險接觸。這是北美首次證實出現新冠變種。 與此同時，為阻止變種病毒傳播，日本26日宣布，將於28日(周一)起至明年1月底叫停新的外國人入境，全面鎖國。

綜合報導，加拿大安大略省(Ontario)代理首席醫療官葉芙(Barbara Yaffe)發表聲明表示，感染英國變種新冠病毒的這對夫婦已進行隔離。由於自12月初以來染疫人數急劇攀升，安大略省26日重新祭出封鎖數周措施。

來源：CBC News YouTube頻道

安大略省封鎖 餐廳只供外賣

多倫多所在的安大略省，約有1400萬居民，南部地區封鎖措施將持續28天，北部地區則封鎖14天。封鎖期間，禁止家族以外成員的私人室內聚會，諸如雜貨店和藥房等必要商家准許繼續營業，但餐廳只能提供外賣服務。

新冠疫情爆發後，日本採取邊境管制措施，從10月起，針對全球擁有中長期居留日本資格的外籍人士允許入境，但最近英國等地出現傳染力更強的變種病毒株，因此日本政府決定，從28日起到明年1月底，暫停全球外籍人士的新入境申請。

NHK報導，目前日本與台灣、中國等11國間所實施的商務人士往來，持續進行。

日本政府原本對於從外國返國的日本人或再入境的持有日本居留資格的外籍人士，放寬了入境後檢疫隔離的措施，但自本月24日起，要求來自英國的人士在入境後須進行檢疫隔離。這項措施從本月28日起，對象擴大為來自全球各地的人士。

日本政府對來自出現變種病毒株國家的入境者將加強檢疫，要求他們提交出國前72小時內取得的病毒檢測陰性證明，入境日本時也須接受病毒檢測。

如果來自這些國家的入境人士無法提交病毒檢測陰性證明，須在指定住宿設施隔離兩周。

日本即日起暫停外籍人士入境。圖為在洛杉磯的日航工作人員。(Getty Image...
日本即日起暫停外籍人士入境。圖為在洛杉磯的日航工作人員。(Getty Images)

日本 英國 檢測

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