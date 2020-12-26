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1張圖：美逾33萬人染疫亡 紐約州確診破90萬

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

加州「病毒海嘯」 洛杉磯郡10分鐘死1人 醫憂配給病床

編譯陳韻涵／綜合25日電
南加州收容新冠重症病床的醫院床位已滿。(美聯社)
南加州收容新冠重症病床的醫院床位已滿。(美聯社)

加州新冠肺炎疫情急速升溫，醫師以加州正經歷「病毒海嘯」(viral tsunami)來形容加州新冠疫情的嚴重失控局勢，過去兩周新增確診增幅高達68%，收容新冠病患的重症加護病房已然額滿，床位不夠；在加州疫情最嚴重的洛杉磯郡，平均每十分鐘就有一人死於新冠肺炎。

慘況…病患看診 得等上數小時

加州本周稍早確診突破200萬例，但專家預估此數據將在聖誕節和新年節日期間群聚過後迅速飆升。

加州州長紐森(Gavin Newsom)24日表示，「疫情可能在1、2月再創高峰」，呼籲州民於佳節期間留在家中。

截至25日，加州至少204萬2290人確診、25日單日新增3萬9144例，過去七天增幅15.8%，至少1萬9771人住院，其中4035人在加護病房，已知2萬3947人死亡。

洛杉磯郡多家醫院24日轉送多輛救護車載來的病患，已收治的病患也得等待數小時才能看診。

官員：除非緊急 別送加護病房

郡官員在備忘錄呼籲醫師，盡量不要把病人送到加護病房，除非出現絕對緊急的必要情況。

加州醫護人員短缺，政府官員甚至向海外求援，希望填補亟需的3000名臨時醫療照護人員空缺。

洛杉磯郡醫師甘瑞克(Brian Gantwerker)表示，「他害怕洛杉磯未來幾周會發生的事，他和其他同事擔心，必須配給病床額度，別無選擇。」

推算…未來30天 住院數恐翻倍

加州加護病房已然爆滿，且若根據目前的住院速率推算，未來30天住院人數可能翻倍。

洛杉磯加大(UCLA)公共衛生學院傳染病學教授金-法利(Robert Kim-Farley)說：「這是病毒海嘯。」

洛杉磯郡的病毒接觸、住院和死亡人數及比率不斷攀升；25日平均每天91人逝世，較本月初的每天10人多出許多。

洛杉磯郡24日新增148例新冠肺炎死亡案例，為該郡連續第二天通報最高死亡數。

「洛杉磯郡現在每十分鐘就有一人死於新冠肺炎。」洛杉磯郡公衛廳主任芭芭拉‧費瑞(Barbara Ferrer)發表聲明說：「許多人可避免死亡厄運，我們必須注重做對的事，拯救性命。」

「我希望我們可以找到對彼此健康福祉負責的力量及勇氣。」費瑞並呼籲南加州居民遵守防疫規範，如居家避疫，並在公共場合配戴口罩。

加州的新冠疫情益發嚴重，確診病例人數超過200萬，居全美之冠。(美聯社)
加州的新冠疫情益發嚴重，確診病例人數超過200萬，居全美之冠。(美聯社)

加州 洛杉磯加大 疫情

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