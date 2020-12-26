中西部疫情趨緩 南六州確診爆增 田納西州成最新重災區

南達科他州坎通市一家養老院草坪為新冠病逝的耆老豎立十字架，表示追念。(美聯社)

中西部及大平原(Great Plains)北邊幾個州的新冠肺炎疫情 ，在今年感恩節之前幾周的染疫率在全美各州當中最糟糕，但過去兩周每日新增確診案例已逐漸下降；專家指出，中西部疫情可能已獲控制，但仍不可掉以輕心。

另一方面，南部有六個州今秋避開疫情升溫危機，現在卻是疫情迅速攀升，田納西州 儼然已成疫情最新「重災區」。

今年11月間，北達科他州、南達科他州、明尼蘇達州、愛阿華州、威斯康辛州的染疫死亡率，在全美各州當中是最嚴重的，不過過去兩周似乎疫情高峰已過，回到今年10月間的疫情水準。愛阿華州每日新增確診案例減少20%，北達科他州更下降了66%。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)公共衛生學院流行病學家狄默爾(Ryan Demmer)比喻說：「目前我們已經控制了野火，但在適當條件下，還是很容易再次延燒。」

位於美國南部的田納西州、阿拉巴馬州 、喬治亞州、南卡羅來納州、佛羅里達州及德州，過去一周都出現確診案例爆增的狀況，其中田納西州儼然已成全美疫情最新焦點。

過去一周，田納西州染疫死亡率全美居冠，平均每十萬人當中就有128人感染新冠病毒死亡。田納西州共和黨籍州長李比爾(Bill Lee)23日說，田州已經成為疫情反彈的重災區，州民應該戴口罩、保持社交距離，只跟同住在一起的家人過聖誕節。

阿拉巴馬州23日有135日染疫死亡，成為州內最新紀錄。佛州過去一周的疫情數據，幾乎快追上今夏疫情尖峰時期的水準。

紐約時報報導，美國南部疫情惡化，並不是因為擴大病毒檢測的緣故。以佛羅里達州為例，佛州過去兩周裡，每日新增確診案例增加大約20%，染疫住院率也同時升高。在德州，過去兩周的每日新增確診案例同樣增加大約20%，達拉斯郡(Dallas County)上周就增加了1萬5000個確診案例。