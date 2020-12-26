雙管齊下！民眾漸接種疫苗 新冠檢測持續擴大

圖為在日前洛杉磯排隊等候檢測的民眾。(美聯社)

雖然民眾已逐漸開始接種新冠疫苗 ，檢測 試劑製造商、企業雇主以及公衛單位，預計在未來幾個月持續擴大篩檢 ，期望能壓低近期仍頗高的確診數。

擴大篩檢的目標為在一般多數民眾接種疫苗前，透過更為頻繁的篩檢，以及戴口罩和保持社交距離等防疫措施，繼續抑制疫情擴散，讓學生重回校園，勞工也能回到職場。

負責監督篩檢的衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)表示：「民眾開始注射疫苗的同時，我們仍必須戰戰兢兢。接下來會有更頻繁的篩檢或居家檢測，例如在你出門工作，或是旅行之前。」

最近如網飛(Netflix)和高盛等大企業，逐漸開始對員工進行篩檢，希望在無症狀時就找出確診的員工。而在上周，谷歌(Google)也開始為旗下9萬名員工進行每周定期檢測；航空和旅遊業者也希望藉此增添班機的載客量。

目前全美的篩檢量為疫情爆發以來最高，12月約為1億8300萬；洛克菲勒基金會(Rockefeller Foundation)估計，到1月底全美每周篩檢能量將達7000萬，4月更將達到2億；篩檢數量增加的關鍵，在於未來將有更多學校和居家檢測。

檢測試劑製造商貝克曼庫爾特公司(Beckman Coulter)首席醫療長莎米朗‧菲格拉斯(Shamiram Feinglass)說：「染疫的人還是非常多，我們需要將生病的人找出來。」

佛蒙特大學醫學中心臨床微生物實驗室主任克莉絲汀娜‧沃傑沃達(Christina Wojewoda)也表示：「有些人會在接種疫苗後感到身體不適，我希望清楚確認他們沒有染病。」

最近幾周陸續有能在家就能使用的檢測試劑，獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，未來幾個月預計有更多獲得授權。

日前有超過50位傳染疾病醫師、流行病專家和醫療機構向國會聯署，呼籲議員支援大規模抗原檢測，以抑制疫情。不過政府單位目前對於是否針對無症狀的民眾，大規模實施檢測意見分歧。

聯署信中寫道：「多數民眾接種疫苗前，大規模與頻繁的抗原檢測，是現有最佳的可行方案之一。」