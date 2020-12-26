我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美逾33萬人染疫亡 紐約州確診破90萬

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

雙管齊下！民眾漸接種疫苗 新冠檢測持續擴大

編譯林育正／綜合25日電
圖為在日前洛杉磯排隊等候檢測的民眾。(美聯社)
圖為在日前洛杉磯排隊等候檢測的民眾。(美聯社)

雖然民眾已逐漸開始接種新冠疫苗檢測試劑製造商、企業雇主以及公衛單位，預計在未來幾個月持續擴大篩檢，期望能壓低近期仍頗高的確診數。

擴大篩檢的目標為在一般多數民眾接種疫苗前，透過更為頻繁的篩檢，以及戴口罩和保持社交距離等防疫措施，繼續抑制疫情擴散，讓學生重回校園，勞工也能回到職場。

負責監督篩檢的衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)表示：「民眾開始注射疫苗的同時，我們仍必須戰戰兢兢。接下來會有更頻繁的篩檢或居家檢測，例如在你出門工作，或是旅行之前。」

最近如網飛(Netflix)和高盛等大企業，逐漸開始對員工進行篩檢，希望在無症狀時就找出確診的員工。而在上周，谷歌(Google)也開始為旗下9萬名員工進行每周定期檢測；航空和旅遊業者也希望藉此增添班機的載客量。

目前全美的篩檢量為疫情爆發以來最高，12月約為1億8300萬；洛克菲勒基金會(Rockefeller Foundation)估計，到1月底全美每周篩檢能量將達7000萬，4月更將達到2億；篩檢數量增加的關鍵，在於未來將有更多學校和居家檢測。

檢測試劑製造商貝克曼庫爾特公司(Beckman Coulter)首席醫療長莎米朗‧菲格拉斯(Shamiram Feinglass)說：「染疫的人還是非常多，我們需要將生病的人找出來。」

佛蒙特大學醫學中心臨床微生物實驗室主任克莉絲汀娜‧沃傑沃達(Christina Wojewoda)也表示：「有些人會在接種疫苗後感到身體不適，我希望清楚確認他們沒有染病。」

最近幾周陸續有能在家就能使用的檢測試劑，獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，未來幾個月預計有更多獲得授權。

日前有超過50位傳染疾病醫師、流行病專家和醫療機構向國會聯署，呼籲議員支援大規模抗原檢測，以抑制疫情。不過政府單位目前對於是否針對無症狀的民眾，大規模實施檢測意見分歧。

聯署信中寫道：「多數民眾接種疫苗前，大規模與頻繁的抗原檢測，是現有最佳的可行方案之一。」

檢測 篩檢 疫苗

上一則

研究證實：獲新冠抗體後 二度感染機率低

下一則

中西部疫情趨緩 南六州確診爆增 田納西州成最新重災區

延伸閱讀

教宗聖誕文告 籲共享疫苗「勿讓利益凌駕愛」

教宗聖誕文告 籲共享疫苗「勿讓利益凌駕愛」
與中國疫苗談判不力 阿根廷傳撤換大使

與中國疫苗談判不力 阿根廷傳撤換大使
華醫聖誕前夕打新冠疫苗：最好的禮物

華醫聖誕前夕打新冠疫苗：最好的禮物
疫苗下一波 伊州酒店業要求優先打

疫苗下一波 伊州酒店業要求優先打

熱門新聞

1張圖看疫情：美逾33萬人染疫亡 紐約州確診破90萬

2020-12-26 03:00
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42
國會20日敲定9000億美元紓困計畫，將為備受新冠病毒疫情打擊的經濟提供最新的援助。（路透）

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

2020-12-20 20:40
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2020-12-24 11:25
川普。（路透）

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

2020-12-22 20:43
國會兩黨經過連日緊急協商，終於在20日晚達成新一輪新冠紓困法案協議，每人將可有一次600元現金，及每周300元的失業補助金等紓困措施。圖為兩黨參議員在參院協商。(Getty Images)

兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼

2020-12-21 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」