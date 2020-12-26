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聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

CDC：英飛美旅客須交3日內陰性檢測報告 包括美國公民

編譯郭宣含／綜合25日電 
英國傳出變種新冠病毒，情況不明，世界各國紛紛採取阻絕措施。美國要求搭乘英航與達美航機，來自英國的入境旅客，一律要出示新冠檢測陰性報告。圖為紐約市甘迺迪國際機場近日進出旅客人數大減，旅客入境前正檢查自己的檢測報告。(Getty Images)
英國傳出變種新冠病毒，情況不明，世界各國紛紛採取阻絕措施。美國要求搭乘英航與達美航機，來自英國的入境旅客，一律要出示新冠檢測陰性報告。圖為紐約市甘迺迪國際機場近日進出旅客人數大減，旅客入境前正檢查自己的檢測報告。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)24日晚間下令，從英國搭機到美國的所有旅客，包括美國公民在內，都須提供離境前72小時內的新冠肺炎陰性檢測報告，以期在未禁止英國航班的情況下，控制快速擴散的英國變種新冠病毒。

CDC的新規定每個月可能影響數萬名旅客，但卻不像加拿大等數十個國家完全禁止英國航班。

此新規定將於28日生效，適用對象包括美國和外國公民，旅客必須在其航班起飛三天內進行新冠檢測，例如聚合酶連鎖反應(PCR)檢測或抗原快篩，並提供紙本報告給航空公司；若旅客拒絕進行新冠檢測，航空公司必須拒絕載送該名旅客。

CDC聲明指出：「額外要求檢測可以加強保護美國大眾，改善衛生安全，並確保負起國際旅遊安全的責任。」

部分州官員疾呼聯邦政府干涉之後，華府官員終於採取行動下此命令；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，美國應該帶領其他國家「禁止旅遊，直到我們了解病毒與事實」，他也施壓飛往紐約州的航空公司須要求旅客進行新冠檢測。

葛謨表示，英國航空(British Airways)、達美航空(Delta)、維珍大西洋航空(Virgin Atlantic)本周均同意照做。

這些航空公司也有班機飛往新澤西州紐瓦克(Newark)、德州達拉斯(Dallas)、休士頓，以及芝加哥、亞特蘭大、波士頓、華盛頓、洛杉磯、舊金山、邁阿密、費城和西雅圖。

英國官員已警告新冠病毒變種恐迅速蔓延，他們也擔心南非發現的另一種病毒變種；不過研究人員表示，目前無證據說明這兩種變種病毒更致命，而且預期現有疫苗能夠有效擊敗病毒，萬一有需要改善疫苗，他們也預期能夠迅速更新疫苗。

CDC指出：「新冠病毒持續突變，英國初步分析顯示，這種新變種可能比原本傳播的病毒高出70%傳播率。」

加拿大20日先發布暫停來自英國的商用和客運航班入境72小時，23日再延長禁令兩周直到1月6日；加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)表示：「這樣我們才能避免新冠病毒變種在加拿大擴散。」

川普3月曾禁止部分英國旅客入境，不過當時並不涵蓋美國公民、美國永久居民和部分親屬。

雖然疫情期間旅行人數大減，但每個月仍有數千人不斷往返於美國和英國。根據聯邦運輸部和商業機型研究公司Cirium數據，6月時逾1萬3600名旅客從英國直飛美國；美國航空協會(A4A)表示，這個數字恐再攀升。

圖為紐約市甘迺迪國際機場近日進出旅客人數大減，紐約州國民兵巡邏檢視。(Getty...
圖為紐約市甘迺迪國際機場近日進出旅客人數大減，紐約州國民兵巡邏檢視。(Getty Images)

美國公民 英國 檢測

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