我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

平安夜大禮！賭城玩老虎機 他贏1549萬

編譯盧炯燊╱綜合25日電
名叫凱文的幸運者平安夜在賭場贏了1500多萬元大獎，賭場當場簽發支票。(取自推特)
名叫凱文的幸運者平安夜在賭場贏了1500多萬元大獎，賭場當場簽發支票。(取自推特)

一名幸運兒24日平安夜在賭城拉斯維加斯一個賭場內，僅花了40元玩「超級大富翁」(Megabucks)吃角子老虎機遊戲，幸運拉中大獎，贏得1549萬元巨額獎金，可以過一個超級聖誕。

陽光海岸賭場(Suncoast Casino)沒有公開這位幸運兒的身分，只是在推特發文︰「恭喜凱文在@suncoastcasino贏得了$15,491,103的累積獎金！」同時附上一張用大支票遮蔽了面孔的照片作證明。

基於安全理由，凱文也沒公開自己的身分及其他資料，只是透露會將獎金主要用在自己的事業上，同時會將這份福氣傳出去，與其他人分享喜悅。他又說會把時間分配在拉斯維加斯與阿拉斯加之間，暗示他來自阿拉斯加。

據福斯新聞網(Fox News)報導，凱文是在平安夜下午12時半左右拉得這個巨獎。

陽光海岸賭場表示，這是內華達州八年來最大的老虎機大獎，賭場很榮幸在平安夜送出這個歷史悠久的「超級大富翁」大獎。對上一次有人拉中「超級大富翁」大獎是在去年4月，獎金為1315萬元。

拉斯維加斯歷來最大的老虎機獎金是於2003年創下，當時一名25歲洛杉磯男子在米高梅度假村(MGM Resorts-owned Excalibur Hotel & Casino)神劍酒店賭場（Excalibur Hotel & Casino）贏得3970萬元，同時創下最巨額老虎機獎金的世界紀錄。

在此之前的三年，一位女子在現已關閉的沙漠旅館度假村(Desert Inn Resort)贏得了3490萬元。

此外，在平安夜不光是凱文運氣十足，北卡州的一名被裁員的幼兒園老師，在一張刮刮樂透中刮得了25萬元。

支票 洛杉磯 裁員

上一則

聖誕「預吿式自爆」：田州「露營車炸彈客」大追緝

下一則

「讓它成為眾人的希望之光」 教宗請求：疫苗先給最弱勢人群

延伸閱讀

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

好心辦壞事！男星平安夜放生烏龜 「100%凍死」

好心辦壞事！男星平安夜放生烏龜 「100%凍死」
南加洛縣平安夜不平安 一男子被槍殺 另一男子重傷

南加洛縣平安夜不平安 一男子被槍殺 另一男子重傷

平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬住戶斷電

平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬住戶斷電

熱門新聞

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

2020-12-25 03:00
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42
國會20日敲定9000億美元紓困計畫，將為備受新冠病毒疫情打擊的經濟提供最新的援助。（路透）

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

2020-12-20 20:40
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2020-12-24 11:25
川普。（路透）

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

2020-12-22 20:43
國會兩黨經過連日緊急協商，終於在20日晚達成新一輪新冠紓困法案協議，每人將可有一次600元現金，及每周300元的失業補助金等紓困措施。圖為兩黨參議員在參院協商。(Getty Images)

兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼

2020-12-21 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」