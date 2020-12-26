平安夜大禮！賭城玩老虎機 他贏1549萬

名叫凱文的幸運者平安夜在賭場贏了1500多萬元大獎，賭場當場簽發支票。(取自推特)

一名幸運兒24日平安夜在賭城拉斯維加斯一個賭場內，僅花了40元玩「超級大富翁」(Megabucks)吃角子老虎機遊戲，幸運拉中大獎，贏得1549萬元巨額獎金，可以過一個超級聖誕。

陽光海岸賭場(Suncoast Casino)沒有公開這位幸運兒的身分，只是在推特發文︰「恭喜凱文在@suncoastcasino贏得了$15,491,103的累積獎金！」同時附上一張用大支票 遮蔽了面孔的照片作證明。

基於安全理由，凱文也沒公開自己的身分及其他資料，只是透露會將獎金主要用在自己的事業上，同時會將這份福氣傳出去，與其他人分享喜悅。他又說會把時間分配在拉斯維加斯與阿拉斯加之間，暗示他來自阿拉斯加。

據福斯新聞網(Fox News)報導，凱文是在平安夜下午12時半左右拉得這個巨獎。

陽光海岸賭場表示，這是內華達州八年來最大的老虎機大獎，賭場很榮幸在平安夜送出這個歷史悠久的「超級大富翁」大獎。對上一次有人拉中「超級大富翁」大獎是在去年4月，獎金為1315萬元。

拉斯維加斯歷來最大的老虎機獎金是於2003年創下，當時一名25歲洛杉磯 男子在米高梅度假村(MGM Resorts-owned Excalibur Hotel & Casino)神劍酒店賭場（Excalibur Hotel & Casino）贏得3970萬元，同時創下最巨額老虎機獎金的世界紀錄。

在此之前的三年，一位女子在現已關閉的沙漠旅館度假村(Desert Inn Resort)贏得了3490萬元。

此外，在平安夜不光是凱文運氣十足，北卡州的一名被裁員 的幼兒園老師，在一張刮刮樂透中刮得了25萬元。