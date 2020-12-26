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聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

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宵禁、隔離、關邊界…疫情沸沸揚揚 聖誕冷冷清清

記者張聲肇╱綜合報導
加州洛杉磯一所教堂24日舉行彌撒，教徒與神父都戴著口罩，保持社交距離。(美聯社)
加州洛杉磯一所教堂24日舉行彌撒，教徒與神父都戴著口罩，保持社交距離。(美聯社)

宵禁、隔離和邊界關閉等防疫措施下，2020年的聖誕節令人沮喪，但世界各地，許多人堅定信念、發揮想像力，慶祝新冠疫情下這別具意義的節日。

因為疫情嚴重，全球各地低調歡度聖誕節。圖為戴著口罩遊客25日在紐約市著名景點時報...
因為疫情嚴重，全球各地低調歡度聖誕節。圖為戴著口罩遊客25日在紐約市著名景點時報廣場前，每年此處此時都擠的水洩不通，今年此時則遊人大減。(美聯社)

南非因確診案例持續增加，病毒變種造成死亡人數攀升，往年此時人潮洶湧的海灘一律關閉，頓顯清冷；科學家奧利維拉(Tulio de Oliveira)犧牲假日，在實驗室分析病毒的基因圖譜，他領導的研究小組，因此發現當地傳播的病毒已經突變。

義大利政府嚴厲的限制措施，本來就已讓觀光業蕭條，連本地人想湧向聖彼得廣場，都不可能，也導致教宗方濟各打破往年在聖彼得教堂陽台，向廣場上成千上萬信眾宣讀聖誕祝詞的慣例，改在梵諦岡辦公室內網路直播。

耶穌誕生地耶路撒冷假日一到，教堂的鐘聲照樣響起，不過，以色列為了防疫，關閉國際機場，巴勒斯坦政府也關閉城內旅遊，禁止遊客前往以色列占領的約旦河西岸地區，往年遊客絡繹不絕的景象，今年成為過去。

因為疫情嚴重，全球各地低調歡度聖誕節。圖為戴著口罩的印度天主教徒25日參加彌撒。...
因為疫情嚴重，全球各地低調歡度聖誕節。圖為戴著口罩的印度天主教徒25日參加彌撒。(美聯社)

北京因為上周出現兩個確診案例，25日當天更發生兩個無症狀確診的新案例，臨時取消了所有教堂聖誕節彌撒活動。

委內瑞拉和哥倫比亞之間的邊境關閉，讓無數在哥倫比亞打拚，想回家過節的委內瑞拉人傷心欲絕，按奈不住思鄉之情的人，只好找偷渡業者想辦法，試圖回家接濟一下經濟困頓的親友。

兩年前離開委國，前往哥倫比亞的護士塔瑪霧瑞(Yakelin Tamaure)不想回家，也沒有為10歲和15歲的兩個孩子準備禮物，因為她還沒拿到居留許可，不能當護士。「我媽媽跌斷腿，不能走路，我很擔心」，她說，「我想寄錢給她，但這和親身拜望不同。」

西班牙馬德里市附近一家養老院的耆老24日在院內孤獨過聖誕，因為疫情嚴重，家人都無...
西班牙馬德里市附近一家養老院的耆老24日在院內孤獨過聖誕，因為疫情嚴重，家人都無法前來陪伴。(美聯社)

今年3月結婚的泰國夫妻Nattasuda Anusonadisai和Patrick Kaplin在美加待了四個月半後，回到曼谷，得在旅館隔離兩周。預產期明年2月的首爾郊區居民成珠賢(Song Ju-hyeon，音譯)說，還是家裡安全，「反正也不像在過聖誕節，街上沒人在唱聖誕歌。」

肯亞國家日報更以「基督口罩」(Christmask)字眼代替基督誕生(Christmas)，來報導聖誕夜醫師罷工和宵禁等病疫相關新聞。

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