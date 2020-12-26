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「讓它成為眾人的希望之光」 教宗請求：疫苗先給最弱勢人群

編譯中心╱綜合25日電
因受疫情影響，羅馬天主教教宗方濟各25日聖伯多祿大殿的後部，主持低調的聖誕子夜彌撒；他表示，大家有義務幫助有需要的人。(美聯社)
因受疫情影響，羅馬天主教教宗方濟各25日聖伯多祿大殿的後部，主持低調的聖誕子夜彌撒；他表示，大家有義務幫助有需要的人。(美聯社)

教宗方濟各、英國女王伊麗莎白二世以及世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞，25日分別發表聖誕致辭或感言，都聚焦肆虐全球的新冠疫情，表達普世關懷。教宗希望新冠疫苗能被分配給每個人，首先給最脆弱之人；女王則說，即使疫情帶來困境，但「你們並不孤單」。

由於疫情的限制，教宗並未依照傳統從大教堂涼廊發表講話，而是在降福大廳向分為兩排的50餘名戴口罩的受邀者宣讀信息。他在「降福羅馬及全世界的聖誕節訊息」中表示，大家都是兄弟姐妹，希望新冠疫苗分配不會成為經濟競爭和個人主義的機會，而是分配給所有人，首先給「最弱勢」人群，讓疫苗成為「眾人的希望之光」。

教宗表示，在這因疫病大流行而變得黑暗又充滿不確定的時刻，願多種希望之光出現，例如新冠疫苗的研發；「我請求大家：各國領導人、企業和國際組織，促進合作而不是競爭，並為所有人尋求解決方案：為所有人分配疫苗，首先考慮世界上最脆弱和最需要幫助的人。」

94歲的英國女王伊麗莎白二世25日發表聖誕節演說，對每個無法和親友一同過節的人傳...
94歲的英國女王伊麗莎白二世25日發表聖誕節演說，對每個無法和親友一同過節的人傳達溫暖訊息，告訴他們「你並不孤單」。(美聯社)

94歲的英女王身著一套紫色套裝，坐在相較於往年稍為樸素的書桌前發表聖誕節演說，對每個無法和親友一同過節的人傳達溫暖訊息，說「你們並不孤單」，即使疫情帶來困境，「卻也讓我們更靠近」。

女王表示，今年許多人失去摯愛，思念親友卻必須保持距離，許多人在聖誕節只想要一個簡單的擁抱或握手。不過，「即使在最黑暗的夜晚，依舊會迎來希望的曙光」。她特別表揚在疫情中努力工作的醫護人員。

譚德塞在透過推特發表的聖誕感言影片中指出，數以億計的人在聖誕節與摯愛分隔兩地，付出「令人痛徹心扉的犧牲」，與此同時，還有家庭再也無法團圓。

譚德塞說，目前在世界各國開始施打的新冠疫苗，為擺脫今年肆虐全球的危機，提供了一條出路；他說：「我們絕對不可以糟蹋他們的付出，也不能讓許多無法在這段假期團圓的家庭，白白犧牲」。

疫苗 疫情 聖誕節

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