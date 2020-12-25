最想要的聖誕禮物 9歲童寫信到北極：能給我新冠疫苗嗎？

今年許多孩子寫信給聖誕老人，提到「你能找到治療方法嗎？」或「聖誕老人，我父母沒工作了。」（美聯社）

「親愛的聖誕老人，因為新冠疫情 ，今年很難過。我希望得到一些樂高(Lego)玩具，因為我媽說她薪水不夠多，不能給我聖誕禮物。 」這是九歲的阿拉尼(Alani)寄到郵遞區號88888， 地址北極精靈路123號的信。

阿拉尼的信是今年2萬3000多封透過美國郵局寄給聖誕老人的信件之一。郵局提供此服務至今已有108年歷史。今年孩子們向聖誕老人提出的禮物清單，除了樂高玩具、洋娃娃和PlayStation遊戲機等經典聖誕禮物請求外，有些孩子向聖誕老人要新冠疫苗 、祈求家人健康、希望再次與同伴玩耍⋯等等，凸顯在疫情衝擊下，兒童也承受不少壓力。

1912年郵局開始處理寄給聖誕老人的大量信件；當時郵局局長希區柯克(Frank Hitchcock)授權地郵方局讓員工回信。1940年，郵局進一步展開「聖誕老人行動計畫」，邀請大眾以匿名方式參與回信並充當聖誕老人送出禮物。

郵局發言人弗魯姆(Kim Frum)表示，今年最與眾不同的是，很多孩子在信中提到，「聖誕老人，你能找到治療方法嗎？」或「聖誕老人，我父母沒工作了。」

來自加州 的五歲男童安迪要的聖誕禮物是Nintendo Switch，他說他會分給弟弟玩。他在信末簽名寫道： 「謝謝你，聖誕老人！我真希望疫情結束，讓我能擁抱你。」

另方面，愛爾蘭一名六歲小男孩，11月初聽到廣播報導輝瑞(Pfzier)藥廠研發出新冠疫苗，特別寫信給該公司，詢問能否將疫苗寄給聖誕老人和他的小精靈。

小男孩母親寶拉．萊恩罕(Paula Linehan)表示，兒子卡勒姆．索恩希爾(Callum Thornhill)上學途中從車上廣播聽到疫苗研發的消息，一回家就寫了信。卡勒姆在信中寫道：「我聽說你們做出了新疫苗，做得好。可以請你們寄一些疫苗到北極給聖誕老人和他的精靈嗎？拜託，我們想保住聖誕節，讓所有兒童都開心。」

卡勒姆寄出信大約兩周後，先收到輝瑞愛爾蘭林加斯基(Ringaskiddy)公司的回信和一份小禮物。信中感謝卡勒姆對輝瑞開發疫苗的鼓勵，還說「所有兒童今年都在聖誕老人的好孩子名單上，因為他們都有洗手並在家裡幫了很多忙。」

輝瑞在信中，謝謝卡勒姆體貼為聖誕老人著想，說公司已與聖誕老人、他太太及精靈聯繫上，大家都很平安，也都準備像往常一樣在平安夜出發派送禮物。