邊境的聖誕…美墨高牆擁抱難 美加散步就出國了

聖誕節前夕，在美墨邊境，一名與家人分離的小女孩，在墨西哥一側將布娃娃伸過冰冷的金屬邊牆，遙望美境的親屬。(美聯社)

聖誕節到了，美墨邊界是冰冷的金屬圍牆，美加邊境卻僅是警方一條黃帶，實質與象徵地顯示，基層人民跨國慶祝佳節、懷念家人的方式與氣氛，截然兩樣。

很多跨國親友不想受到隔離兩周的限制，仍設法在邊境上互相問候、敘舊，製造出不少2020「超現實」的歲末節慶畫面。

美聯社報導，美國 南部邊境與北部邊境差異巨大；美墨邊境 除了新冠病疫造成的邊境封鎖，更加上川普政府建造的圍牆，亞利桑納州一名小女孩手臂從巨大的鋼鐵柱之間伸出去，眼望天空，抓著一個洋娃娃；一個小男孩對著高牆，眼神疲倦卻認真地想要來個擁抱。

鏡頭往北推移4023公里，佛蒙特州和魁北克省之間，沒有高牆，只有警察 的黃色標誌線，兩國人民輕鬆聚會的畫面，和南邊形成強烈的對比。

聖誕節到了，在美墨邊界冰冷的金屬圍牆兩側，民眾設法互致問候，敘舊迎新。(美聯社 )

在佛蒙特州當醫生的杜杭德(Tamsin Durand)和丈夫帶著三歲的兒子，到邊境上探望父母親，兩邊各帶著折椅，穿著厚厚的冬衣，在圖書館外隔著警察布下的黃帶聊天，互換聖誕卡，國界彷彿不存在。

再往西4506公里華盛頓州與卑詩省之間的「國界」，加拿大人沿著平行邊界的街道，帶帳篷、睡袋、食物等，前往美國探望親友。只要走一小段下坡路，就到美國了。回途，加拿大警察在看得到「離開美國邊境」牌子的地方，檢查一下身分證件即可。

卑詩省白石鎮民丹西(Faith Dancey)身著新娘服，滿臉笑魘，挽著新婚夫婿的手，輕快地走在修剪平整的草皮上，禮服的尾翼在微風中飄揚。

華盛頓州貝靈翰鎮民麥克佛森(Drew MacPherson)在她跨回加拿大邊境前，還愉快地背著她走一小段路，再把她放下來，自己留在美國。

加州南部加西哥市(Calexico)接壤的墨西加(Mexicali)城之間，完全不同，要靠官方安排，才得「跨國」共慶。12月12日墨西哥瓜達魯佩聖人節那天，幾十人戴著口罩在加西哥，準備和墨西哥的親人共度佳節，卻因為相隔太遠，別說和墨國親友話舊，連看都看不到，乾脆改為呼籲開放邊境的示威。他們把花和蠟燭都留在高牆下，臨走還摸了一下這堵圍牆。