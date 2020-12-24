川普再大赦盟友 史東、馬納福、庫許納父親都在內

川普親家查爾斯‧庫許納。(Getty Images)

川普 總統23日為更多扈從盟友赦罪，洋洋灑灑29個獲得赦免與減刑的名單，包括身陷「通俄案」的2016年川普競選團隊總幹事馬納福(Paul Manafort)、多年好友兼競選顧問史東(Roger Stone)，就連川普親家查爾斯‧庫許納 (Charles Kushner)也包括在內，另有三人則獲得減刑。

川普23日動身飛往佛羅里達州的私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)過聖誕節後，白宮公布了獲得川普赦免或減刑的新名單。

因挪用競選經費做為私人花費而遭起訴的前任共和黨籍加州 聯邦眾議員韓特(Duncan Hunter)22日獲得川普赦免，韓特妻子瑪格莉特‧韓特(Margaret Hunte)也在23日獲得川普赦免。

66歲的查爾斯‧庫許納是川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)夫婿庫許納( Jared Kushner)的父親，川普上台之後，外界被認為川普有朝一日肯定為親家赦罪。

身為房地產集團「庫許納企業」(Kushner Companies)大家長的查爾斯‧庫許納，由於遭到16項逃稅罪名起訴，外加干擾證人、對聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)說謊且觸犯政治獻金法等起訴，2004年向法院認罪，入獄服刑兩年後於2006年獲釋。

身陷「通俄案」的2016年川普競選團隊總幹事馬納福。(路透)

川普多年好友兼競選顧問史東。(Getty Images)

馬納福及史東在同一天獲得川普赦免，對當時調查「通俄案」的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)及調查團隊格外難堪；川普長期以來對「通俄案」調查憤憤不平，形容穆勒調查「獵巫行動」、「虛張聲勢」、「不當起訴」與「不公平」。

面對穆勒團隊調查時，馬納福及史東都不曾全力配合檢方，但兩人後來雙雙認罪，某些調查人員因此推測，川普透過公開發言隔空喊話以及私下討論，可能已經與馬納福及史東達成將幫忙赦免的協議，此舉將讓調查人員挖掘真相的努力，因此受阻。

71歲的馬納福遭控長達數年為前蘇聯從事洗錢詐騙，被聯邦法院判定坐牢七年半；68歲的史東遭控對國會調查人員說謊、妨礙證人及妨礙國會「通俄案」調查，被判坐牢40個月先前已經獲得川普減刑。