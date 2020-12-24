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川普再大赦盟友 史東、馬納福、庫許納父親都在內

記者顏伶如／綜合報導
川普親家查爾斯‧庫許納。(Getty Images)
川普親家查爾斯‧庫許納。(Getty Images)

川普總統23日為更多扈從盟友赦罪，洋洋灑灑29個獲得赦免與減刑的名單，包括身陷「通俄案」的2016年川普競選團隊總幹事馬納福(Paul Manafort)、多年好友兼競選顧問史東(Roger Stone)，就連川普親家查爾斯‧庫許納(Charles Kushner)也包括在內，另有三人則獲得減刑。

川普23日動身飛往佛羅里達州的私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)過聖誕節後，白宮公布了獲得川普赦免或減刑的新名單。

因挪用競選經費做為私人花費而遭起訴的前任共和黨籍加州聯邦眾議員韓特(Duncan Hunter)22日獲得川普赦免，韓特妻子瑪格莉特‧韓特(Margaret Hunte)也在23日獲得川普赦免。

66歲的查爾斯‧庫許納是川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)夫婿庫許納( Jared Kushner)的父親，川普上台之後，外界被認為川普有朝一日肯定為親家赦罪。

身為房地產集團「庫許納企業」(Kushner Companies)大家長的查爾斯‧庫許納，由於遭到16項逃稅罪名起訴，外加干擾證人、對聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)說謊且觸犯政治獻金法等起訴，2004年向法院認罪，入獄服刑兩年後於2006年獲釋。

身陷「通俄案」的2016年川普競選團隊總幹事馬納福。(路透)
身陷「通俄案」的2016年川普競選團隊總幹事馬納福。(路透)

川普多年好友兼競選顧問史東。(Getty Images)
川普多年好友兼競選顧問史東。(Getty Images)

馬納福及史東在同一天獲得川普赦免，對當時調查「通俄案」的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)及調查團隊格外難堪；川普長期以來對「通俄案」調查憤憤不平，形容穆勒調查「獵巫行動」、「虛張聲勢」、「不當起訴」與「不公平」。

面對穆勒團隊調查時，馬納福及史東都不曾全力配合檢方，但兩人後來雙雙認罪，某些調查人員因此推測，川普透過公開發言隔空喊話以及私下討論，可能已經與馬納福及史東達成將幫忙赦免的協議，此舉將讓調查人員挖掘真相的努力，因此受阻。

71歲的馬納福遭控長達數年為前蘇聯從事洗錢詐騙，被聯邦法院判定坐牢七年半；68歲的史東遭控對國會調查人員說謊、妨礙證人及妨礙國會「通俄案」調查，被判坐牢40個月先前已經獲得川普減刑。

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