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前後指令矛盾… 要不要打包走人?白宮助理好為難

記者顏伶如／綜合報導

是否要開始準備打包走人，總統行政辦公室(Executive Office of the President)白宮助理在一夜之間收到前後不一的內部通知，陷入茫然。

POLITICO新聞網站報導，總統行政辦公室助理22日接到的白宮管理和行政辦公室(Office of Management and Administration)透過電郵發布的備忘錄，告知從1月4日準備離開；備忘錄中也說明薪資計算、病假、福利、資料檔案、公務員操守簡報、資安規定等。

備忘錄中指出，總統行政辦公室助理未來幾天會收到一份「詳細清單」，以及如何清點辦公室物品的指示。

POLITICO新聞網站取得的電郵顯示，備忘錄中要求助理清空冰箱與微波爐、歸還所有白宮文具以及總統贈品。備忘錄中也註明，所有公務用品歸還之後都會經過消毒。

白宮管理和行政辦公室發布的備忘錄，內容顯然不符川普總統聲稱「贏得選舉」的基調。

報導指出，到了23日早晨，白宮管理和行政辦公室在寄發電郵中更改說法，告知總統行政辦公室助理「未來幾天將宣布更新訊息」，並要求「請勿理會」22日寄出的備忘錄。

川普在22日晚間發布的推特短片中提到，即將下一任政府的執政者「將會是我」。

另一方面，根據媒體報導，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)22日前往喬治亞州，巡視喬州選務官員對於缺席投票(absentee ballots)信封投票選民簽名的認證程序。總統當選人拜登在這次大選中贏得喬治亞州，川普則要求推翻喬州選舉結果。

白宮 川普 喬州

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