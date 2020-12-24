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趕在聯邦關門前…波洛西籲川普速簽紓困案

編譯郭宣含／綜合23日電
川普總統要求將發放給美國民眾的紓困金從600元增至2000元，眾院議長波洛西呼籲總統盡快簽署紓困案與夾帶的預算案，以維持政府運作。(路透)
川普總統要求將發放給美國民眾的紓困金從600元增至2000元，眾院議長波洛西呼籲總統盡快簽署紓困案與夾帶的預算案，以維持政府運作。(路透)

川普總統要求將發放給多數美國人的紓困金從600元增加至2000元，考驗共和黨人的忠誠度，雖然共和黨領袖23日保持靜默，但眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)則呼籲，總統應盡快簽署紓困案與夾帶的預算案，以維持政府運作；不過，就算眾院重提新紓困案並一致通過，也可能在參院受阻。

在國會兩院通過紓困案後，川普在最後一刻反對，恐不利疫情紓困與經濟，聯邦政府可能在下周初面臨關門風險。

波洛西23日致信眾院同僚：「全國都知道，總統簽署此法案刻不容緩，這能提供紓困並維持政府運作。」

波洛西表示，眾院24日上午9時召開形式會議討論總統提案，預計僅有少數與會議員，波洛西說眾院試圖讓議案獲得一致支持；她22晚曾在推特表示民主黨已做好準備。

川普施壓要求發放給個人2000元與配偶兩人4000元，形同對共和黨人的殘酷政治考驗，包括1月5日喬治亞州參議員複選的候選人普度(David Perdue)與洛夫勒(Kelly Loeffler)。

川普總統否決國防開支法案，又拒簽紓困案，讓共和黨議員進退兩難。圖為本月14日共和...
川普總統否決國防開支法案，又拒簽紓困案，讓共和黨議員進退兩難。圖為本月14日共和黨參議員羅穆尼(中)與同僚簡報紓困案談判。(Getty Images)

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)為首的共和黨人反對直接發放2000元，認為金額太高，但尚未表態是否會阻擋表決；共和黨人向來反對大額支出，許多人不贊同川普民粹主義的做法，但現在他們被要求與川普站在同一陣線。

麥康諾、眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)等共和黨領袖23日均保持沉默，參院共和黨人等待麥康諾進一步指示；一名眾院共和黨人匿名抱怨，川普此舉有如把他們甩下車，他說多數人支持紓困案，希望領袖能公開說明紓困案益處。

兩名共和黨幕僚23日表示，針對川普反對紓困案和年末預算案，麥康諾尚未指示參院共和黨團是否要予以否決；目前麥康諾已告知參議員做好準備，最快29日會針對否決總統提議一事進行表決。

根據聯邦憲法，總統有十天(不計周日)對國會通過的法案採取行動，否則會面臨兩種情況；若國會處於會期中，即視同總統同意法案，法案會自動生效；若國會無限期休會，則紓困案會因「擱置否決」(pocket veto)而無效。

川普估計要24日或25日才會收到紓困案與預算案，因為需要時間將法案歸檔。

即便眾院在無共和黨人反對的情況下通過新法案，參院也不可能通過；共和黨聯邦參議員強生(Ron Johnson，威斯康辛州)上周兩度阻攔提高紓困金，擔心會債留子孫。

紓困金 共和黨 眾院

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