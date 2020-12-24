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繼反對紓困案後 川普又否決國防授權法 恐遭國會推翻

記者張文馨／華盛頓報導
川普總統任期只剩四周，卻顯得比平常更肆無忌憚，讓人無法捉摸。圖為他與第一夫人梅蘭妮平亞23日搭空軍一號前往佛州海湖莊園度聖誕。(美聯社)
川普總統任期只剩四周，卻顯得比平常更肆無忌憚，讓人無法捉摸。圖為他與第一夫人梅蘭妮平亞23日搭空軍一號前往佛州海湖莊園度聖誕。(美聯社)

迄今仍不承認敗選的川普總統，繼22日先反對9000億元的紓困案後，23日否決2021財年國防授權法(NDAA FY21)，退回國會再議；這兩項年底前趕著生效的重大法案均獲兩黨壓倒性多數支持，川普在卸任總統前肆意透過否決權向國會攤牌，恐將遭國會反挫。

眾議院召集議員28日返回華府投票，推翻川普的否決；若眾院表決通過，維持原本通過法案，參議院也將會在29日開會。

根據規定，三分之二的參眾議員支持原案，才能推翻川普的否決；眾院8日以335票贊成、78票反對，通過國防授權法，參院表決結果為83票支持、14票反對，都是壓倒性票數，國會再議的表決可能推翻川普的決定。 

●波洛西批川普 置美國於險境

聯邦眾議院院長波洛西(Nancy Pelosi)聲明表示，川普「利用他在白宮倒數的幾個小時作亂。」

波洛西說，否決法案是輕率魯莽傷害美國軍隊的行為，置美國安全於險境，且破壞兩黨國會意志，「下周，眾議院跨黨派會支持，推翻川普的否決。」

●聯邦29日關門 紓困案遭凍結

川普22日批評紓困金600元少得荒謬，突襲式推翻兩黨與財政部長米努勤(Steven Mnuchin)協商達成的共識，宣稱應發2000元要求國會重新擬定紓困案；一旦川普拒簽這項涵蓋紓困款的預算案，聯邦政府將在29日關門停擺，紓困案也遭凍結。

攸關明年度國防預算的國防授權法，總預算規模為7410億美元，兩院分別在本月8日及11日通過，但川普數度揚言否決，最後選在法案生效前一日否決。

川普表示，這部法案未囊括關鍵的國安措施，內容不尊重退伍軍人與美國軍隊歷史，牴觸美國在國安及外交政策的努力，「這是給中國與俄羅斯的禮物。」

川普表示，這部法案限制美國總統從外國地區撤軍、准許國防部把邦聯時代人物命名的軍事基地改名，還不修正「通訊端正法」(Communications Decency Act)第230條。

眾院軍事委員會主席史密斯(Adam Smith)表示，川普不在乎美國軍人及其家庭，他相信國會會推翻這項有害否決。

共和黨的參院軍事委員會主席殷霍夫(Jim Inhofe)雖未直接批評川普，但也表示，「過去59年來都順利通過，今年也不例外。」

川普主張，國防授權法應納入修正「通訊端正法」第230條，終結「網路平台經營者可以進行內容審查，且內容涉及不當或侵權，經營者得以免責。」他認為，該條文讓大型科技公司規避責任。

川普表示，第230條是極為嚴重的國安風險，不僅美國情報活動寸步難行，也會讓來自外國的假訊息在網路上傳播，對國安與選舉完整性造成嚴重威脅。

川普表示，國防授權法限制總統在應對國家緊急狀況時，可動用的軍事建設資金規模，且這部法案多處直接牴觸政府的外交政策；這部法案意圖限制美國總統自阿富汗、德國與南韓撤軍的權力，不僅惡劣還違反憲法保障總統是三軍統帥的權力。

川普 美國 紓困金

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