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剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制

記者顏伶如／綜合報導
川普總統任期只剩四周，卻顯得比平常更肆無忌憚，讓人無法捉摸。圖為他與第一夫人梅蘭妮平亞23日離開白宮，前往佛州海湖莊園度聖誕。(美聯社)
川普總統任期只剩四周，卻顯得比平常更肆無忌憚，讓人無法捉摸。圖為他與第一夫人梅蘭妮平亞23日離開白宮，前往佛州海湖莊園度聖誕。(美聯社)

任期只剩四周，此時此刻的川普總統顯得比平常更肆無忌憚，過去幾天的言行舉止，展現了擔任總統以來最讓人無法捉摸的一面；川普身為全世界最有權力的人物，卻把所有心力聚焦在一個超越他控制範圍外的領域：找不到能避開以「失敗者」角色離開白宮的方式。

就連某些最忠心的幕僚與顧問，近來也對川普飄忽不定的行為舉止感到擔心。

川普每天仍在試圖推翻大選結果，聲稱勝利遭到竊取，但一直未能舉證；近日幾次曝光亮相的場合裡，川普則以「天外飛來一筆」的姿態，暗示將否決跨黨派協商後出爐的疫情經濟紓困法案，並且在共和黨內製造分裂，還有特赦多位盟友及支持者，手段超出司法部的一般程序。

大多數時間裡，川普則是留在白宮，招待幾位陰謀論倡議者及死忠派支持者，聽取接下來應該如何在國會挑戰大選結果的建議；其中有人建議川普引用戒嚴法出動軍隊，某些人則忙著向川普求官。

就在新冠疫情在美國持續擴大，染疫死亡率與住院率不斷刷新紀錄的同時，川普似乎已經不再執政；面對俄羅斯對美國政府機關及企業發動大規模網路攻擊，川普的回應則是淡化處理，並且提出與其他政府高層官員截然不同的說法，直指駭客攻擊是中國所為。

此外，參眾議員在截止期限前匆匆表決通過的紓困法案，最後階段的磋商過程，川普幾乎沒有參與。

紐約時報報導，川普這陣子的表現到底是耍脾氣、引人注意還是某種形式的自我心理療癒，外界無法確知；但有政壇人士認為，或許這一切都是川普在為宣布再戰2024年的戲劇化鋪陳。

毫無疑問的，總統當選人拜登宣誓就職前的這20幾天，華府將充滿焦慮不安。

絕大多數川普顧問認為，川普1月20日之前將離開白宮，川普22、23日晚間連續的赦免大放送，則透露出川普對於任期尾聲頻頻動用總統權並不會手軟。

報導稱，為了留在總統位子上，川普是否將不惜一切代價留在白宮，或者將在接下來幾周突然推出一連串片面政策決定，沒人說得準。

一名前任顧問說，目前狀況最讓人憂慮的重點在於，白宮西廂某些核心幕僚都已經消失了，以往這群幕僚如同川普身邊的防護網，私下彼此串聯起來，努力防止川普接受高風險、可能觸法或危險有害的外部建議。

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