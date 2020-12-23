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「統計數字讓眼淚流乾了」染疫死亡攀升 民眾卻漸無感

記者胡玉立／綜合報導
新冠肺炎至今奪走全美至少32萬2285條人命，每天染疫死亡人數持續增加，國人似乎對數字越來越無感。圖為21日舊金山兩名戴口罩行人走在金門大橋上。(美聯社)
新冠肺炎至今奪走全美至少32萬2285條人命，每天染疫死亡人數持續增加，國人似乎對數字越來越無感。圖為21日舊金山兩名戴口罩行人走在金門大橋上。(美聯社)

2020年是美國史上死亡人數最多的一年，但專家指出，儘管新冠肺炎至今奪走全美至少32萬2285條人命，每天染疫死亡人數持續增加，國人似乎對數字越來越無感，以致因應危機和悲劇時，行動日趨麻木；不過，最新調查顯示，冬季疫情狂飆下，逾三分之一國人又再次開始囤積生活必需品。

研究種族滅絕和大規模災難的心理學家說，當死亡人數多到一定程度時，人們大腦面對龐大傷亡，只會看到一大片屍體，很難集中精力於單一屍體；尤其新冠肺炎死者大多在醫院或療養院死去，就連至親好友也見不到屍首，一般人對染疫和死亡數字無感，甚至許多地方仍繼續爭辯該不該強制戴口罩、如何認真對待病毒，或有關病毒慘況的這一切，是否都是騙局？

1994年東非盧安達逾80萬人在百日內遭種族滅絕，但美國和全球大部分地區幾乎無人採取行動；心理學者斯洛維奇(Paul Slovic)為此展開研究，以了解人們對大規模苦難和死亡的反應，結果卻不安地發現，「死亡人數愈多，我們有時反而愈不在乎；因為人們對自身行為產生的影響力，感到無望。」

「統計數字讓人們的眼淚流乾了。」斯洛維奇說，「那很危險，因為我們需要流眼淚來激勵自己。」

專家說，看不到肉體的死亡，就打不響腦內的警鐘；隨著疫情進入今冬以來最黑暗時期，找到激發同情心的方法，至關重要，因為沒有同情心，就不可能說服人們採取行動、作出必要犧牲，阻止死亡激增。

儘管同情心被蒙蔽，消費者面對疫情入冬後狂飆，生活必需品短缺的焦慮感，卻油然而生。調查顯示，逾三分之一消費者已開始再次囤積存生活必需品。

線上借貸交易中心Lending Tree研究發現，消費者又開始囤積用品，以免重演3月底、4月衛生紙和乾洗手液短缺現象；另有35％受訪者打算開始囤積，只是現在尚未這樣做。

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