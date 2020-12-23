美人口年增0.35%創新低 新冠空降第3大死因

新冠病毒帶走美國至少32萬人的性命，不但加劇人口成長遲緩，還成為全國第三大死因。圖為21日加州橙郡UCI醫療中心外面的臨時急診病房。(美聯社)

美國人口普查 局(Census Bureau)22日公布最新數據，全美人口數從2019年到2020年僅微幅成長0.35%，創至少120年來最小年增幅，因新冠病毒帶走美國至少32萬人的性命，不但加劇人口成長遲緩，還成為全國第三大死因，使得2020年的預期壽命，可能創二次世界大戰以來最大降幅。

另據聯邦疾病防治中心(CDC )同日公布的數據顯示，美國人2019年預期壽命78.8歲，較2018年增加10%。

布魯金斯學會(Brookings Institution)大都會政策計畫(Metropolitan Policy Program)高級研究員弗雷(William Frey)說，由於移民限制和生育率下降，過去幾年全美人口成長幾近停滯，最近新冠肺炎疫情導致更多人死亡，加劇這股低迷頹勢，成為窺見人口增長緩慢的第一個依據。

人口普查局調查指出，2019年7月到2020年7月全美人口增長0.35%，相當於增加110萬人；依此推估，2020年7月全美總人口略超過3.29億人。

弗雷分析，這是本世紀以來的最小年增幅且比上個世紀小；西班牙流感(Spanish flu)最嚴重的1918年到1919年，全美人口成長0.49%，當時正值第一次世界大戰，即使扣除駐外美軍，人口年增率仍高於2020年。

CDC數據則顯示，國人2019年預期壽命78.8歲，較2018年增加10%。

CDC國家健康數據中心死亡率統計主任安德森(Robert Anderson)表示，預期壽命增長的主因，是數一數二的國人死亡疾病心臟病及癌症的死亡率分別下降；藥物濫用死亡率較前一年下降，而自殺死亡率則為2005年以來首度下跌。

但受疫情影響，2019年預期壽命的小漲幅會在政府明年公布2020年數據時被抵銷；安德森根據截至今年8月的數據跑簡單模組預測，結果顯示預期壽命下降約一點五歲，若以整年來看可能會減少兩到三歲。

安德森說：「8月以來死亡人數大增，所以我認為明年公布的2020年數據掉兩到三歲並不意外。」