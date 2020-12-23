新冠變種…BioNTech CEO：全民免疫難 各國得拚接種率
美國兩大研發新冠疫苗的藥廠「輝瑞」(Pfizer)與「莫德納」(Moderna)正分別檢測自家疫苗能否對抗近期在英國等國家發現的變種新冠病毒，此二疫苗已獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急核准使用；與輝瑞合作研發疫苗的德國生技公司BioNTech執行長沙辛(Ugur Sahin)表示，變種新冠病毒的出現，將使全民免疫的門檻變高。
來源：DW News
聯邦疾病防治中心(CDC)22日表示，美國本土尚未發現變種新冠病毒，但「考量美國已針對一小部分感染者進行序列測試，變種病毒可能已到達美國，只是還沒被揪出來。」
CDC美國尚未禁止來自英國的航班、船舶和人員停靠或入境，基於英國變種病毒的普及性，不排除病毒已入境的可能。
莫德納發表聲明說：「從資料看來，我們預期莫德納疫苗引發的免疫力，可以抵禦變種病毒，未來幾周會進行額外測試來確認。」
輝瑞則正在「蒐集資料」，看看接種輝瑞疫苗者的血液樣本，在擊敗英國變種新冠病毒上的表現有多好。
輝瑞與莫德納都說，自家疫苗曾成功抵禦新冠病毒的其他變種，但一些研究人員檢視過英國變種病毒的基因組後擔心，變種病毒多少會降低疫苗效能。
BioNTech執行長沙辛指出，由於變種新冠病毒出現，各國可能得讓更高比率的人口接種疫苗，才能回歸正常生活，即群體免疫的門檻變高。
沙辛說：「科學界討論群體免疫時，指的是60%到70%的人口免疫，但若病毒變得更容易傳播，我們可能需要更高的接種率，才能確保恢復正常生活而不中斷。」
群體免疫是有效終結疾病擴散的要素，但群體免疫的門檻隨疾病而異。
沙辛表示，輝瑞疫苗已讓全球逾100萬人接種，可能高度有效地對抗變種新冠病毒，但要等約兩周才能確認效能，屆時公司將公布相關成效數據。
他說：「我們對此疫苗可能提供保護力具備科學信心，但我們要等實驗做完才能知曉。」
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