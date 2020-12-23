新冠變種…BioNTech CEO：全民免疫難 各國得拚接種率

與輝瑞合作研發疫苗的德國生技公司BioNTech執行長沙辛表示，變種新冠病毒的出現，將使全民免疫的門檻變高。(美聯社)

美國 兩大研發新冠疫苗 的藥廠「輝瑞」(Pfizer)與「莫德納」(Moderna)正分別檢測自家疫苗能否對抗近期在英國 等國家發現的變種新冠病毒，此二疫苗已獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急核准使用；與輝瑞合作研發疫苗的德國生技公司BioNTech執行長沙辛(Ugur Sahin)表示，變種新冠病毒的出現，將使全民免疫的門檻變高。

來源：DW News

聯邦疾病防治中心(CDC)22日表示，美國本土尚未發現變種新冠病毒，但「考量美國已針對一小部分感染者進行序列測試，變種病毒可能已到達美國，只是還沒被揪出來。」

CDC美國尚未禁止來自英國的航班、船舶和人員停靠或入境，基於英國變種病毒的普及性，不排除病毒已入境的可能。

莫德納發表聲明說：「從資料看來，我們預期莫德納疫苗引發的免疫力，可以抵禦變種病毒，未來幾周會進行額外測試來確認。」

輝瑞則正在「蒐集資料」，看看接種輝瑞疫苗者的血液樣本，在擊敗英國變種新冠病毒上的表現有多好。

輝瑞與莫德納都說，自家疫苗曾成功抵禦新冠病毒的其他變種，但一些研究人員檢視過英國變種病毒的基因組後擔心，變種病毒多少會降低疫苗效能。

BioNTech執行長沙辛指出，由於變種新冠病毒出現，各國可能得讓更高比率的人口接種疫苗，才能回歸正常生活，即群體免疫的門檻變高。

沙辛說：「科學界討論群體免疫時，指的是60%到70%的人口免疫，但若病毒變得更容易傳播，我們可能需要更高的接種率，才能確保恢復正常生活而不中斷。」

群體免疫是有效終結疾病擴散的要素，但群體免疫的門檻隨疾病而異。

沙辛表示，輝瑞疫苗已讓全球逾100萬人接種，可能高度有效地對抗變種新冠病毒，但要等約兩周才能確認效能，屆時公司將公布相關成效數據。

他說：「我們對此疫苗可能提供保護力具備科學信心，但我們要等實驗做完才能知曉。」