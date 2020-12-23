美6天確診破百萬 變種新冠病毒恐已「入境」

專家指輝瑞的新冠疫苗仍有效對抗英國出現的新冠病毒變種。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )22日表示，雖然美國 境內尚未發現英國 新冠病毒變種，但該病毒株恐已在美國默默傳播；根據路透統計，美國在僅僅六天內就新增逾100萬例確診，累計突破1800萬例後，許多政治領袖呼籲美國人勿在聖誕節期間出遊，以免疫情惡化。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至22日晚間，全球新冠肺炎至少有7792萬5298個確診病例，171萬4649人死亡；美國確診高達1820萬2019例，死亡32萬2345人。

CDC表示，雖然美國境內尚未發現英國新冠病毒變種，但仍有許多新冠確診者的病毒株未經基因排序；在美國的1800萬確診病例中，僅排序了約5萬1000名病患的病毒株，因此新型變種恐已悄悄進入美國。

「民眾持續往返英國和美國，加上當前英國染疫者的病毒變種具高傳播率，兩者均提高變種新冠病毒進入美國的可能性。」CDC聲明指出：「有鑑於僅有少數美國染疫者病毒株經基因排序，病毒變種恐早已在無人發現的情況下出現在美國。」

拜登防疫顧問籲 英旅客隔離14天

消息人士22日透露，白宮新冠工作小組目前無意限制英國旅遊；不過總統當選人拜登的防疫顧問歐斯特宏(Michael Osterholm)建議應考慮各種選項，並建議聯邦政府強制來自英國的旅客隔離14天。

CDC說，該新變種被稱為「新型冠狀病毒VUI-202012/01」，尚不清楚變種出現的原因；這種病毒株11月在英格蘭東南部流傳，據報最近在倫敦的感染率為60%。

來源：CBS This Morning

聯邦疾病防治中心指出，英國新冠病毒變種可能變得更適合在人類間傳播；英國科學家正分析新病毒變種的特性與成因，並擔心罕見病毒株會迅速變成常見病毒株。

CDC表示，變種病毒會持續突變，但多數是無關緊要的變異；英國新冠病毒變種尚待分析，但根據英國的初步數據，其傳播速度可能比當前流行的新冠病毒株更易傳播，而且可能降低目前治療新冠肺炎的單株抗體效用。

與此同時，美國新冠確診人數在短短六天新增逾100萬人，並在22日累計突破1800萬人；公衛人員試圖緩解民眾對英國新冠病毒變種的恐懼，並奉勸美國人勿在聖誕節出遊，政治領袖也頒布居家避疫令。

許多州和城市實施居家避疫令或勒令店家歇業，以遏制感恩節期間爆增的染疫人數；政治領袖也呼籲大眾，為避免疫情惡化，癱瘓醫療照護體制，希望民眾在聖誕新年期間待在家。