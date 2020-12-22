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疫情重擊美 恐致2023年底才能復甦就業水平

編譯盧炯燊／綜合21日電
圖為麻州狄罕市的商家被迫關門休業的情況。(美聯社)
圖為麻州狄罕市的商家被迫關門休業的情況。(美聯社)

席捲全球的新冠肺炎疫情，至今已顛覆美國乃至全世界的經濟，改變人們的工作、旅行、飲食、購物與聚會方式和習慣。它改變學生接受教育的方式，改變人們如何交往，改變家庭如何團聚一堂。有些行業，國家和地區、群體會因疫情而蓬勃發展；自然也有些會沉淪下去，整個世界都產生改變。

這場疫情擴大受過高等教育、富裕的一群與低學歷、不幸群體之間的鴻溝，貧富懸殊的差距進一步擴大。

據統計，美國在新冠疫情爆發後失去2200萬個職位，儘管之後有些雇主召回停職的員工，但穆迪分析公司(Moody's Analytics)估計，美國要到2023年底，經濟才可恢復到疫情大流行前的就業水平。而一些行業，例如旅館、零售業，員工可能永遠減少。

在2020年新冠病毒改變人們與企業在經濟上的互動方式。從實體店轉向電子商務、在家工作的靈活性、看串流電影而不是去戲院、視頻會議取代商務旅行……這些早已是個趨勢，疫情只是加快它的步伐。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)早前在歐洲中央銀行論壇上曾說：「我們不會回到同一經濟。我們正在復甦，但正在轉向另一種經濟。」不過，也有經濟學者表示，目前仍無法確定哪些變化是屬於永久性的。

雖然不少人都把注意力瞄向居家工作的人，但實際上他們不是大多數，根據麥肯錫全球研究所(McKinsey Global Institute)對九個國家及地區的800個工作崗位進行調查，其實只有一小部分人在家從事遠端工作，美國這部分人所佔不到30%，印度不到12% 。

不過疫情給餐飲業造成了難以想像的打擊，有些可能無法復原。但外帶及外送的趨勢，在疫情大流行前就已存在，現在則由疫情進一步推動，九成顧客都是外賣。

這場疫情使大多數商務旅客停飛，通過電子郵件和Zoom電話會議，也可以有效實現以前許多要親自見面的業務。但反過來，航空業界就成為重災區。

疫情 美國 教育

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