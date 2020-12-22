新冠失業補助到期 780萬人陷貧 增幅為60年來最多

圖為手機上應用程式顯示美國失業率的近況，及如何申請失業福利。(Getty Images)

美國過去五個月的貧窮率持續攀升，780萬人落入貧窮線，凸顯聯邦政府 補助縮水之後，民眾生活受到深重衝擊。

根據芝加哥大 學和聖母大學(University of Notre Dame)研究人員最新公布的新數據，全美11月貧窮率升至11.7%，自6月以來增加2.4個百分點。

雖然整體貧窮情況仍低於歷史標準，但今年的貧窮增加人數相當快速，這也是聯邦政府60年前開始追蹤貧窮情況後增幅最大的一年；根據聖母大學教授蘇利文(James Sullivan)和芝加哥大學經濟學者米耶爾(Bruce Meyer)表示，這幾乎是1979到1980年石油危機時貧窮率增幅次高的兩倍。

蘇利文和米耶爾創立「新冠肺炎收入與貧窮儀表板」(Covid-19 Income and Poverty Dashboard)，追蹤有多少國人在這波經濟衰退期間落入貧窮線；聯邦貧窮線標準是一個四口之家年收入為2萬6200元。

經濟學者表示，貧窮人口大增主要有兩個原因，一為數百萬人失業，二為政府紓困失業補助自夏季以來銳減。3月底到7月底的平均聯邦失業補助金為一周900多元，但8月跌到一周約300元，讓失業者更難支付帳單。

蘇利文表示：「有兩種方法可以對抗貧窮人口攀升的趨勢，第一種是大幅改善勞動市場，第二種則是聯邦政府提供更多協助；考慮到新冠疫情，我不看好勞動市場可在短期內有大幅改善。」

蘇利文和米耶爾表示，雖然春季時有許多店家歇業避疫，但當時貧窮水平卻真的下降，當時國會通過慷慨的紓困措施，包括增加聯邦失業補助，並發放一次性的1200元紓困金 給1億6000萬名個人；不過貧窮狀況在7月開始反轉，此時多數聯邦紓困補助已到期，而此時貧窮人口開始迅速增加。

目前的全國貧窮情況比年初時更嚴重，這恐成為長期深度衰退的警訊；自6月以來，落入貧窮線的非裔增加3.1個百分點或140萬人，落入貧窮線的高中以下學歷者增加5.1個百分點或520萬人。

蘇利文和米耶爾指出，他們從貧窮數據看出，在多數未能迅速處理失業申請的州，貧窮程度攀升最快。