英國失控!變種病毒感染率變強70% 倫敦人出逃 歐、加禁英航班

英國日前發現變異新冠病毒株後。歐盟、美國、加拿大立即下令即日起，暫停所有英國客機入境，禁令將維持至少到明年1月1日。圖為在倫敦旅客20日趕搭最後一班離開英國的海底隧道火車，所有聖誕活動都宣告取消。(美聯社)

英國 衛生大臣韓考克(Matt Hancock)表示，英國出現變種新冠病毒，情況已然「失控」，英格蘭東南部和倫敦 實施嚴格的聖誕節封鎖措施，大批倫敦人20日趁封城 前大批出逃，蒙受「不負責任」的譴責。歐洲多國及加拿大先後禁止來自英國的航班入境，美方密切關注但暫不跟進。

英國街頭20日報章媒體報導，英國日前發現變異新冠病毒株，首相強生宣布倫敦及英格蘭南部嚴格封城。(Getty Images)

英國首相強生(Boris Johnson)19日宣布，境內出現新冠病毒的新變種病毒株，可能比舊病毒株的感染率還強70%。

「我們非常快速、果斷地行動；遺憾新病毒株失控，我們必須控制住它。」韓考克指出目前局勢「極其嚴重」，但「推出疫苗之前，非常難控制住它」。

倫敦市長當地時間20日突然宣布封城，防範病毒擴散；許多倫敦居民急忙訂票要趕在封城前逃離，所有班次的火車票在封城令宣布後迅速售罄，各地火車站人滿為患；火車車廂裡也被旅客們擠得水洩不通，遑論維持安全的社交距離。

韓考克形容倫敦人逃亡是不負責任的行為，英國交通大臣夏普斯(Grant Shapps)表示，將動員警方勸阻不必要的旅行。

不只英國出現新冠變種毒株南非也發現變種病毒，丹麥也通報數起新病毒株的病例；德國、荷蘭及比利時等歐洲多國相繼對英國祭出交通禁令，歐盟21日將緊急開會應對，協調一致措施。

荷蘭已下令，當地時間20日上午6時起禁止所有英國客機入境，禁令將維持至明年1月1日。

比利時當地時間20日午夜起，暫停來自英國的航班與列車入境；該國總理德克魯(Alexander De Croo)說，禁令至少實施24小時。

義大利、德國及法國也宣布暫停與英國之間的航班，後續不排除有其它歐洲國家跟進。

世界衛生組織(WHO)歐洲區域辦事處指出，歐洲各地疫情傳播速度劇烈且廣闊，各國必須加強防疫。

美國當局密切觀察英國新變種毒株的情況，但暫無禁止英國入境的計畫；據報川普總統一度考慮，最快下周解除美國人前往英國及歐洲的禁令。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)痛批川普政府未能及時阻止新毒株擴散，並指出聯邦政府當天讓六架來自英國的班機入境。

葛謨激動地說：「現在，英國變種病毒就在飛機上，從英國飛到甘迺迪國際機場；現在，今天，基本上一天就六架，只要一人(帶原，便能傳播到各地)。」