對輝瑞疫苗嚴重過敏怎辦？CDC：別打第二劑

如果對藥物敏感，第一針新冠疫苗接種後，就不要打第二劑。(Getty Images)

全美自上周展開接種輝瑞(Pfizer)新冠疫苗 後，已有多州回報有民眾對輝瑞疫苗嚴重過敏 ，聯邦食品暨藥物管理局(FDA )正在調查追蹤；聯邦疾病防治中心(CDC)並於19日發布新指南，說明疫苗嚴重過敏反應相關問題。

FDA生物製劑評估研究中心(CBER)主任馬克思(Peter Marks)表示FDA會密切監控事態發展，並與CDC緊密合作，追蹤疫苗接種情況。馬克思說：「我們正與CDC密切合作，而我們實際上一直與英國夥伴有緊密合作，英國也有過敏案例，我們將研究來自每個案例的數據釐清確切原因，並了解疫苗中的哪個成分可能引起過敏。」

CDC對嚴重過敏的定義為需要腎上腺素急救治療或需要住院，近來某些民眾接種疫苗後，出現嚴重過敏反應。CDC警告民眾若是對第一劑嚴重過敏，就不應再注射第二劑，並建議曾對其他疫苗或治療有嚴重過敏反應的民眾，在接種新冠疫苗先諮詢醫師，不過若先前嚴重過敏反應非疫苗或其他注射藥物引起，也許仍能接種疫苗。

FDA說明除了阿拉斯加的二個過敏案例，其他州也回報過敏反應，FDA正在調查五宗過敏案例，上週在英國也有類似案例，英國是第一個批准輝瑞疫苗的國家。

目前還未確定是哪種成分引起過敏反應，但罪魁禍首有可能是輝瑞疫苗及莫德納(Moderna)疫苗中皆含有的「聚乙二醇」成分，CDC呼籲對疫苗中任一成分有嚴重過敏紀錄的民眾應避免接種。

FDA局長韓恩(Stephen Hahn)表示：「FDA非常注重我們授權批准的藥物安全，疫苗也不例外，這也是為何馬克思主任和他的團隊與CDC合作，一起建立強大的安全監控系統，FDA最擅長也最特別的是，對如過敏反應等事件追根究柢，如此一來我們就能完全了解情況，並且讓公眾獲得更多資訊，包括我們的監管決策」。