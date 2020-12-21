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神速行動負責人：新冠變種 疫苗仍有效 鼓勵川普打疫苗

編譯林梅婕／綜合20日電
主持疫苗研發的「神速任務」團隊負責人史勞伊。(美聯社)
主持疫苗研發的「神速任務」團隊負責人史勞伊。(美聯社)

白宮抗疫專案小組「神速行動」(Operation Warp Speed)負責疫苗研發專案負責人史勞伊(Moncef Slaoui)公開表示，病毒即使變種後，目前的新冠疫苗仍會有效；而聯邦衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)也鼓勵川普總統接種新冠肺炎疫苗，但根據公衛署長(U.S. Surgeon General)的說明，川普體內仍有抗體，尚無須接種疫苗。

史勞伊20日接受有線電視新聞網(CNN)訪問，談及英國首相強生(Boris Johnson)先前透露病毒可能已經變種的問題，史勞伊表示「我認為目前還沒有任何單一的變種新冠病毒能抵擋疫苗」。

同樣在20日，吉羅爾接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目訪問時說道：「我認為副總統和公衛署長等高階領導人接種疫苗是對的，這樣他們才能向民眾建立對疫苗的信心；而我也必須再次強調，這些疫苗都是非常有效而且安全，所以我也鼓勵總統為自己的健康著想，同時作為民眾的表率，應該接種疫苗。」

公衛署長：川普有抗體 可先不打

上周副總統潘斯(Mike Pence)夫婦及公衛署長亞當斯(Jerome Adams)為向民眾證實疫苗安全無虞，透過各媒體轉播公開接種疫苗；但川普總統至今仍未接種的事實也使外界議論紛紛，但據亞當斯表示，這是因為川普體內仍有新冠病毒的抗體。

來源：Face the Nation

亞當斯20日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對國家」(Face the Nation)的訪問中提到：「從科學的角度來看，我會先提醒民眾因為總統曾經感染過，而且時間還沒超過90天。當時他接受單株抗體(monoclonal antibody)療法，所以我們也會同樣地告訴其他人，『也許不用急著打疫苗，先去和自己的醫生諮詢，再來決定何時接種。』」

亞當斯強調：「撇開政治，從醫學的角度我們也有充分的理由。」

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)15日在記者會簡報會議上透露，川普對接種疫苗的態度保持開放，但依據聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，曾接受過單株抗體雞尾酒療法的人應該先等候90天；此外，總統也希望能優先讓前線的抗疫人員接種。

疫苗 川普 白宮

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